國1五楊高架車禍駕駛1死1傷 貨車疑未保持距離失控撞客運

國道1號五楊高架北上51公里桃園段，今天下午4點40分左右發生小貨車與國道客運車禍事故，小貨車遇前方塞車疑未保持距離，緊急踩煞車後失控撞向左方國道客運，陳姓駕駛一度受困駕駛座中，經送醫搶救晚間仍不治。（記者陳恩惠翻攝）

2022/12/12 21:54

〔記者陳恩惠／桃園報導〕國道1號五楊高架北上51公里桃園段，今天下午4點40分左右發生小貨車與國道客運車禍事故，2名駕駛皆受傷，客運上7名乘客平安，其中小貨車68歲陳姓男駕駛送醫急救後晚間9點宣告不治，車禍一度造成車流回堵7公里，根據國道公路警察局第一大隊泰山分隊初步調查，小貨車行進間遇前方塞車，疑未保持距離，急踩煞車後失控撞向左方國道客運釀禍，至於事故的真正原因仍待釐清。

國道警方表示，陳男駕駛小貨車，行經國道1號五楊高架北向51公里，行駛在外側車道時，遇前方塞車走走停停，疑似踩煞車後車輛失控往左，當場與行駛在高乘載車道、由43歲賴姓男子駕駛的國道客運發生碰撞，陳男受困於小貨車駕駛座內，經警消救出後送林口長庚醫院急救，國道客運賴姓駕駛輕傷一併送林口長庚醫院，車上7名乘客安全接駁離開，詳細的肇事原因有待警方深入調查。

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國道警方呼籲，用路人應遵守交通安全規則，行車應保持安全距離、隨時注意前方動態，民眾在接近交流道口或是塞車時，視線要看遠並提早減速，發現已經回堵先按下雙黃警示燈提醒後方車輛跟著減速，並與前車保持安全距離，如果是最後一台車，車速減慢後請保持緩衝距離，隨時注意後方來車，做好閃避的準備，若無預留緩衝空間，前後夾擊的力道，恐怕會造成嚴重的傷亡，所以保持適當的緩衝距離，真的閃不過至少可以降低傷害，另外千萬不要任意變換車道破壞別人的安全距離，否則遇到狀況倒楣的可能就是違規的人。

國道1號五楊高架北上51公里桃園段，今天下午4點40分左右發生小貨車與國道客運車禍事故，小貨車陳姓駕駛送醫後不治。（記者陳恩惠翻攝）

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