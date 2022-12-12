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    下班注意！國1五楊高架北上桃園段車禍 1駕駛命危送醫搶救

    由彰化開往台北的國光客運，今天下午行經國1高架51公里處，和同向小貨車發生車禍，所幸車上乘客無人受傷。（記者陳恩惠翻攝）

    由彰化開往台北的國光客運，今天下午行經國1高架51公里處，和同向小貨車發生車禍，所幸車上乘客無人受傷。（記者陳恩惠翻攝）

    2022/12/12 19:03

    〔記者陳恩惠／桃園報導〕國道1號五楊高架北向51公里處，今天下午4點46分疑因天雨路滑，造成國光客運與一輛同向小貨車不明原因發生追撞，導致客運擋風玻璃幾乎全碎，車頭破損，小貨車的車頭也全毀，國道公路警察局據報前往處理，發現大客車和小貨車駕駛2人皆受傷，其中小貨車駕駛當場已無呼吸心跳，經桃市消防局救護人員送往林口長庚醫院救治，車禍發生原因仍待進一步調查，現場為3車道，事故占用2個車道，迄今仍在排除中。

    國道公路第一警察大隊說明，下午近4點46分接獲報案，位於國道1號高架北向51公里處，國光客運與小貨車發生交通事故，現場占用高乘載車道、內側車道，通知交控中心後立刻派遣3輛巡邏車、消防救護車、緩撞車前往處理，發現2名駕駛皆受傷，所幸國光客運上7名乘客皆未受傷，後續由客運公司派遣另部車輛接離現場。

    桃市119勤指中心於下午4點42分據報，表示桃園區五楊高架北上51.1公里處發生車禍，立刻指派第二救災救護大隊青埔分隊，由小隊長林祐生擔任指揮官，出動消防車4輛、救護車3輛共17名消防救難救護人員前往馳援。

    消防局表示，現場為國光客運與小貨車發生交通事故，抵達現場國光客運乘客無人受傷且已由接駁車接走，2名駕駛受傷，救護人員給予救護處置；43歲賴姓客運駕駛意識清楚、無明顯外傷，由大竹分隊救護車送往林口長庚醫院，68歲陳姓小貨車駕駛則當場已無生命徵象，由青埔分隊救護車送往林口長庚醫院。

    由彰化開往台北的國光客運，今天下午行經國1高架51公里處，和同向小貨車發生車禍，所幸車上乘客無人受傷。（記者陳恩惠翻攝）

    由彰化開往台北的國光客運，今天下午行經國1高架51公里處，和同向小貨車發生車禍，所幸車上乘客無人受傷。（記者陳恩惠翻攝）

    由彰化開往台北的國光客運，今天下午行經國1高架51公里處，和同向小貨車發生車禍。（記者陳恩惠翻攝）

    由彰化開往台北的國光客運，今天下午行經國1高架51公里處，和同向小貨車發生車禍。（記者陳恩惠翻攝）

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