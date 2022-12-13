誇張！車禍現場處理中 大卡車竟「從天而降」壓爛事故車

現場交警還在處理州際公路追撞事故，一輛大卡車竟「從天而降」，直接壓在事故聯結車上。 （圖翻攝自推特）

2022/12/13 20:30

〔即時新聞／綜合報導〕美國南加州2日發生誇張的連環車禍，當地州際公路交會處附近原先有一輛聯結車翻覆在地，導致周圍交通頓時產生混亂。不料後來又有一輛大卡車突然從高處墜落，砸中現場的事故車輛，現場驚悚的車禍畫面全被一旁車輛駕駛錄下。

綜合外媒報導，這起事故發生在洛杉磯西北部的聖塔克拉利塔市（Santa Clarita）14號與5號州際公路交匯處，當天清晨6點左右，1輛聯結車突然意外翻覆，導致車內裝載的40加侖燃料外洩在路面，間接造成另外1台自小客車遭受波及，最後疑似因煞車不及產生追撞。

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不料交警還在處理車禍現場，1小時過後又有一輛大卡車從北上方向的高架道路上失控衝出，直接「從天而降」墜落壓在現場的事故聯結車上，驚悚瞬間全被一旁的駕駛多拉多 （Tommy Dorado）錄下，他受訪時也表示「實在難以置信，不敢想像竟然能親眼目睹這種連環車禍。」

當地警消表示，卡車墜落的瞬間已經將聯結車以及自小客車駕駛撤離，不過共有3人受傷送醫，分別是卡車上的2人以及稍早因車禍受傷的1位民眾。警消也提醒，大雨天容易導致車禍意外發生，用路人行駛時需多加留意。

From Santa Clarita, California: Now this is a traffic accident, not sure how it even happened. （Video: Downtown LA Scanner） pic.twitter.com/RNBh53bcj8 01 — Tomthunkit™ （@TomthunkitsMind） December 7, 2022

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