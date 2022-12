誇張！車禍現場處理中 大卡車竟「從天而降」壓爛事故車

2022/12/13 20:30

〔即時新聞/綜合報導〕美國南加州2日發生誇張的連環車禍,當地州際公路交會處附近原先有一輛聯結車翻覆在地,導致周圍交通頓時產生混亂。不料後來又有一輛大卡車突然從高處墜落,砸中現場的事故車輛,現場驚悚的車禍畫面全被一旁車輛駕駛錄下。

綜合外媒報導,這起事故發生在洛杉磯西北部的聖塔克拉利塔市(Santa Clarita)14號與5號州際公路交匯處,當天清晨6點左右,1輛聯結車突然意外翻覆,導致車內裝載的40加侖燃料外洩在路面,間接造成另外1台自小客車遭受波及,最後疑似因煞車不及產生追撞。

不料交警還在處理車禍現場,1小時過後又有一輛大卡車從北上方向的高架道路上失控衝出,直接「從天而降」墜落壓在現場的事故聯結車上,驚悚瞬間全被一旁的駕駛多拉多 (Tommy Dorado)錄下,他受訪時也表示「實在難以置信,不敢想像竟然能親眼目睹這種連環車禍。」

當地警消表示,卡車墜落的瞬間已經將聯結車以及自小客車駕駛撤離,不過共有3人受傷送醫,分別是卡車上的2人以及稍早因車禍受傷的1位民眾。警消也提醒,大雨天容易導致車禍意外發生,用路人行駛時需多加留意。

From Santa Clarita, California: Now this is a traffic accident, not sure how it even happened. (Video: Downtown LA Scanner) pic.twitter.com/RNBh53bcj8 01