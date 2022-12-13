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    為了300元賣門號給詐騙集團 女被列幫助犯遭起訴

    基隆地檢署依幫助詐欺取財未遂罪，將林女起訴。 （記者吳昇儒攝）

    基隆地檢署依幫助詐欺取財未遂罪，將林女起訴。 （記者吳昇儒攝）

    2022/12/13 12:41

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名林姓女子2020年間將自己名下的手機門號SIM卡，以300元代價賣給不知名的詐騙集團成員。對方先以投資未上市股票名義，騙孫姓被害人匯265萬元到指定帳戶內，為了繼續詐騙，便提供林女販售的門號取信被害人。被害人得知被騙，報警處理。基隆地檢署偵結，依幫助詐欺取財未遂罪將林女起訴。

    檢警調查，該詐騙集團自前年9月起，就假冒未上市公司股票王姓銷售員，向孫姓被害人佯稱可以投資獲利，2年來分3次向被害人騙取85萬、95萬、85萬元，合計265萬元，第三次匯款後，被害人發現對方已讀不回起了疑心，報警處理後，方知被騙。

    未料，詐騙集團成員又回過頭來詐騙被害人，並提供林女販售的手機門號取信被害人，並表示王姓銷售員因故無法與其聯繫，請被害人改用手機號碼連絡，處理其投資業務，並要他繼續匯款，但被害人已知道遇詐，未與理會，並將手機門號通報警方。

    檢察官調查發現，林女販賣門號已非初次，在2020年5月間就已經賣過一次，隔了5個月又再賣一次。偵訊後，認定林女涉犯幫助詐欺取財未遂罪，近日偵結，依法將她起訴。

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