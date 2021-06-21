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    申辦門號賣詐團騙遊戲幣3千多萬 他僅拿2000元被訴

    莊男僅賣門號獲利2千，卻涉幫助妨害電腦使用罪遭台中地檢署起訴。（資料照）

    莊男僅賣門號獲利2千，卻涉幫助妨害電腦使用罪遭台中地檢署起訴。（資料照）

    2021/06/21 22:57

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市莊姓男子申辦手機門號賣給詐騙集團當人頭電話，詐團成員佯裝是線上遊戲客服以此打給江姓玩家等5名被害人，謊稱江男等人遭該公司查出私下買賣遊戲幣，再經查獲將永久停權，藉此騙取被害人帳號證碼登入線上遊戲，共盜取折合台幣25萬多元的遊戲幣3000餘萬，再交易給其他玩家牟利，結果莊男僅賣門號獲利2千，卻涉幫助妨害電腦使用罪遭起訴。

    起訴書指出，去年3月20日，26歲莊男在北部的電信股份有限公司門市，申辦5個手機門號後以新台幣2000元代價，販賣給綽號「安安」的男子，而「安安」實則是詐團成員之一，經取得這5個手機門號後隨即做為人頭電話規避查緝，佯稱是星城線上遊戲客服人員，撥打電話給江男、郭男、詹男、蔡男、陳男等5人。

    該集團聲稱會發送予其認證碼，隨後再逐一發送簡訊謊稱，江男等5人遭該公司查出，因私下與玩家買賣星城遊戲幣，已影響到公司規定，一旦再經查獲將永久停權，且基於帳號安全，將重新發送驗證碼，並請與客服人員核對。

    江男等人信以為真，告知假客服帳號及認證碼，詐團成員再以不詳方式取得被害人的星城線上遊戲帳號密碼，然後輸入其遊戲帳號密碼登入星城線上遊戲，盜取江男等人的星城遊戲幣共3000餘萬，價值新台幣25萬6535元，再交易給其他玩家牟利。

    案經被害人察覺報警處理，查出詐團所使用的人頭電話都是莊男所申辦，進一步拘提莊男到案，台中地檢署案理後，今天依幫助妨害電腦使用罪起訴莊男。

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