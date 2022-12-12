台北關與航警局共同查獲毒品逮3嫌
2022/12/12 13:29
〔記者姚介修/桃園機場報導〕航警局與台北關查獲一起由美國利用郵包運送安非他命毒品案件，這起案件是社區「內賊（保全人員）」所為，航警局埋伏3天逮捕3名嫌犯，辦案人員也嘆真是內賊難防。
航空警察局副局長余一縣在說明案情時表示，這是台北關及航警安檢人員在今年9月20日在遠雄快遞貨物進口專區監看進口快遞包裹時，發現僞裝成高蛋白粉的3個罐子在X光顔色顯示異常，於是拆開查驗，經試劑檢測，發現為第二級毒品甲基安非他命3.5公斤，警方立即成立專案小組，並報請桃園地方檢察署指揮偵辦。
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專案小組在查緝過程發現，嫌犯相當狡猾，利用包裹收件地址為台中某大學旁的出租套房社區，並利用保全人員查出並未出租無人地址為收件人，並用不居住該社區的領貨人，警方現場埋伏3、4天遲遲不見人領取。
警方經過多日佈線追查，由監視器發現擔任社區保全的楊男面對警方詢問，對話時應對舉止可疑，但他佯裝配合辦案並藉機打探警方辦案方式，但警方在比對全案人、車、地等相關資料後查問楊男，發現楊男說詞慌張反覆遭警方突破心房，最後坦承受物業公司梁姓主管以新台幣6000元代價指使收領毒品包裹。
警方除當場逮捕楊男，後續也追緝梁姓主管到案，再經過3個月的調查，於12月8日循線緝獲該案陳姓幕後主嫌，全案以違反毒品危害防制條例罪嫌移送桃園地方檢察署偵辦。