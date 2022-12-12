台北關與航警局共同查獲毒品逮3嫌

台北關與航警局與台北關查獲一起由美國利用郵包運送安非他命毒品案件，這起案件是社區「內賊（保全人員）」所為，航警局副局長余一縣（左）檢視查獲毒品。（記者姚介修攝）

2022/12/12 13:29

〔記者姚介修/桃園機場報導〕航警局與台北關查獲一起由美國利用郵包運送安非他命毒品案件，這起案件是社區「內賊（保全人員）」所為，航警局埋伏3天逮捕3名嫌犯，辦案人員也嘆真是內賊難防。

航空警察局副局長余一縣在說明案情時表示，這是台北關及航警安檢人員在今年9月20日在遠雄快遞貨物進口專區監看進口快遞包裹時，發現僞裝成高蛋白粉的3個罐子在X光顔色顯示異常，於是拆開查驗，經試劑檢測，發現為第二級毒品甲基安非他命3.5公斤，警方立即成立專案小組，並報請桃園地方檢察署指揮偵辦。

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專案小組在查緝過程發現，嫌犯相當狡猾，利用包裹收件地址為台中某大學旁的出租套房社區，並利用保全人員查出並未出租無人地址為收件人，並用不居住該社區的領貨人，警方現場埋伏3、4天遲遲不見人領取。

警方經過多日佈線追查，由監視器發現擔任社區保全的楊男面對警方詢問，對話時應對舉止可疑，但他佯裝配合辦案並藉機打探警方辦案方式，但警方在比對全案人、車、地等相關資料後查問楊男，發現楊男說詞慌張反覆遭警方突破心房，最後坦承受物業公司梁姓主管以新台幣6000元代價指使收領毒品包裹。

警方除當場逮捕楊男，後續也追緝梁姓主管到案，再經過3個月的調查，於12月8日循線緝獲該案陳姓幕後主嫌，全案以違反毒品危害防制條例罪嫌移送桃園地方檢察署偵辦。

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台北關與航警局與台北關查獲一起由美國利用郵包運送安非他命毒品案件，這起案件是社區「內賊（保全人員）」所為，航警局埋伏3天逮捕3名嫌犯，辦案人員也嘆真是內賊難防。（記者姚介修攝）

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