黑市價2.4億！ 家具櫃夾藏122公斤大麻來台被查獲

新北警蘆洲分局埋伏近7個月，查獲竹聯幫賴姓男子為首的販毒集團，從加拿大進口122餘公斤、391包大麻花毒品。（記者吳仁捷翻攝）

2022/12/10 08:56

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市蘆洲警分局獲報販毒集團利用海運家具櫃，從加拿大夾藏大量大麻運輸來台，警方埋伏7個月蒐證，9月先查獲陳姓主嫌，起獲總重122.84公斤、391包，黑市價格高達2.4億元的大麻花，恐毒害20餘萬人，檢警等單位持續向上溯源，11月底再查獲竹聯幫份子賴嫌涉案，被裁定聲押獲准，全案依違反毒品危害防制條例移送基隆地檢偵辦。

蘆洲警方調查，39歲陳姓無業男子打零工維生，缺錢鋌而走險，涉嫌從加拿大透過海運家具櫃方式，將大麻花分裝391包，每包約310公克，分別夾藏舊鐵櫃、沙發以及家具櫃內企圖闖關，警方掌握情資會同財政部海關、基隆市警局、基隆港務局等開櫃檢查，就傳出濃烈大麻氣味，起出總重122.84公斤大麻花。

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警方透露，陳嫌與同夥落網後，否認涉案，稱全不知情，警方高度懷疑他是人頭，持續進行溯源偵辦，深入調查有無涉及黑幫組織犯罪，持續在九合一大選後，逮獲幕後主使的竹聯幫份子賴嫌。

警方透露，近年受國外大麻合法化浪潮衝擊，連帶導致台灣施用人口增加，不法分子意圖藉此牟取暴利，無視吸食大麻對人體造成的危害性，嚴重殘害下一代身心健康。

據透露，這次查獲高純度大麻花，可摻在香菸裡使用，或提煉大麻油混入其餘物品內吸食；警方估計，以每次0.5到1公克用量估計，這批毒品至少可供20萬人次吸食，幸好在流入市面前及時攔截。

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