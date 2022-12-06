北市刑大連抓4毒販 溯源破獲國內首宗合成大麻素工廠

警方查獲國內首宗合成大麻案件。（記者劉慶侯翻攝）

2022/12/06 10:06

〔記者劉慶侯／台北報導〕北市刑警大隊毒品查緝中心今日宣布破獲國內首宗合成大麻素的製毒工廠，起獲總重1.9公斤的合成大麻120包，並在42歲曹姓嫌犯位在桃園高級住宅內再查獲製毒原料約2公斤，合成大麻半成品916公克。警方查出，毒品原料是與中國販毒集團合作，用化妝品名義郵寄毒郵包入台。

北市刑警大隊毒品查緝中心是透過毒品資料庫分析，發現近期市面上流行俗稱「飛行草本」的合成大麻，不僅在網路購物、社群平台大量發散廣告，並強調「合法」、「啟靈」、 「效果比大麻更強烈」等字眼，更在年輕族群間逐漸流行起來。

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警方表示，所謂「合成大麻」（俗稱類大麻），在吸食後會產生與大麻相似的興奮反應，但其毒性卻更勝大麻數倍。且有研究指出，過度吸食「合成大麻」，將造成腦部認知功能改變、且有逐漸喪失協調性與專注力或昏迷之副作用，甚至會傷害呼吸系統，且有致命風險。

北市刑大全面清查網路平台資料，先在7月間查獲羅姓嫌犯販賣合成大麻案件，逐層溯源，陸續查獲姜姓（第二層）、黃姓（第三層）、吳姓（第四層）等犯嫌販毒案。但警方一直無法順利掌握毒品來源。

警方表示，幕後製毒犯嫌為躲避警方追查，除了在臉書社團以匿名身分大量投放販賣合成大麻訊息，並主打「合法」、「高效」等字眼誘騙年輕人接觸，同時再利用多處斷點來增加大警方查緝難度。

北市刑大為深入探查埋伏蒐證，只得偽裝成道路清潔人員長期蒐證，12月2日在新竹縣竹北市一帶，趁犯曹嫌交易大量毒品時發動逮捕，現場起獲合成大麻120包，犯嫌為怕黑吃黑，還隨身攜帶電擊槍、辣椒槍。

警方隨後將曹嫌帶往其位於桃園區高級住宅內搜索後，再查獲製毒原料約2公斤，合成大麻半成品916公克，各項製毒工具、溶劑、乾燥器、加熱爐、包裝袋、封膜機等器具等。

警方偵查時發現，曹嫌為取得大量毒品原料，與中國地區販毒集團合作，用化妝品名義郵寄毒郵包，再設立多處斷點，以規避警方追緝，不法所得逾數千萬元，出入均以名車代步。

警方調查，曹嫌平日從事網拍工作，利用網路學得的知識進行大麻合成製造。警方詢後依販賣、製造及運輸毒品罪嫌移送新竹地檢署偵辦。

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北市刑大毒緝中心進入製毒工廠查緝。（記者劉慶侯翻攝）

曹嫌隨身攜帶電擊槍防身。（記者劉慶侯翻攝）

嫌犯利用網路宣傳販售合成大麻。（記者劉慶侯翻攝）

嫌犯利用國外大麻影片進行宣傳。（記者劉慶侯翻攝）

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