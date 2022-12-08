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    便秘惹的禍？網拍男稱買火麻仁治療卻種出大麻活株

    都是便秘惹的禍？網拍男買火麻仁治便秘竟種出大麻活株毒品，高市刑大查獲吳男涉嫌種植大麻。（民眾提供）

    都是便秘惹的禍？網拍男買火麻仁治便秘竟種出大麻活株毒品，高市刑大查獲吳男涉嫌種植大麻。（民眾提供）

    2022/12/08 12:51

    〔記者黃良傑／高雄報導〕從事網拍服飾的29歲吳姓男子，涉嫌以網拍當偽裝，在出租套房內栽種大麻活株，他先在網路平台購買俗稱「火麻仁」的大麻種子，接著上網邊學邊種，長出6株活株，高市刑大接獲線報，埋伏逮捕上樓搜索，查獲1包大麻種子、大批種植工具，以及14盆大麻盆栽，吳嫌供稱買火麻仁來治自己的便秘，好奇拿來種植，檢警今將他移送法辦。

    據了解，吳嫌在高雄從事服飾網拍工作，今年初從網路平台購買俗稱的「火麻仁」，即乾燥的大麻種子，火麻仁常被拿來餵治鴿子的便秘症，吳男自稱買來自己吃，治療長期的便秘，高市刑大偵六隊獲報，吳於今年2月間，在新興區承租大樓套房，涉嫌栽種大麻，警方組成專案小組追查。

    刑大跟監蒐證，鎖定吳嫌藏身套房守株待兔，待他自外返家時將他逮捕，在住處搜出2包乾大麻種子（火麻仁）、6株大麻活株、1包大麻葉成品，14盆種植大麻用盆栽、種植工具，查獲以「土耕法」方式培栽大麻活株。

    吳男辯稱平日腸胃有便秘情況，網路稱火麻仁具有潤腸通便效用，才在網路平台購買自用治便秘，後來又好奇種看看，自網路上學試栽種，成功種出6株大麻活株，他否認製毒、販毒，警方擴大追查大麻種子來源及大麻葉流向，全案依毒品危害防制條例移送法辦。

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    在吳男住處搜出2包乾大麻種子（火麻仁）、6株大麻活株、1包大麻葉成品。（記者黃良傑攝）

    在吳男住處搜出2包乾大麻種子（火麻仁）、6株大麻活株、1包大麻葉成品。（記者黃良傑攝）

    警方擴大追查大麻種子來源及大麻葉流向，全案依毒品危害防制條例移送法辦。（民眾提供）

    警方擴大追查大麻種子來源及大麻葉流向，全案依毒品危害防制條例移送法辦。（民眾提供）

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