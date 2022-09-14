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    「三七仔」省錢兼「不專業綠手指」 警方起獲多株半死不活大麻

    警方從許男的大麻園中扣到的大麻有半數「半死不活」。（記者王捷攝）

    警方從許男的大麻園中扣到的大麻有半數「半死不活」。（記者王捷攝）

    2022/09/14 06:03

    〔記者王捷／台南報導〕南市警五分局聯手其他警察機關攻破一間藏身在「健身宅」的大麻園，在半套店工作的許姓「三七仔」，供稱因為有在抽大麻，為省錢所以當「自耕農」，自己購買種子回來種邊做邊學，但是他不是當「綠手指」的料，警方查扣的48株大麻中，有半數都已近枯死。

    五分局今年開始執行「清樓專案」與老舊社區、大樓的管委會保持密切聯繫，希望能揪出藏身大樓內的不法分子；今年7月間透過這個方式，成功突破南台灣最大的外籍賣淫集團，這個月又查出許姓男子的大麻園，並報請南檢檢察官廖羽羚指揮偵辦。

    40多歲的許男晚上在半套店當「三七仔」，白天則回到租屋處栽種大麻，他在網路上自學栽種、購買種子，加裝恆溫空調，同時安裝了日照燈，加快大麻的生長速度，在出租套房中堆放了10多包培養土，並三個月就換一次土壤，雖然許男自認勤勞，但大麻品質不好，不過邊做邊學，也做了兩、三年，收成過不少次。

    這次警方持票搜索，發現兩大袋收成的大麻葉以及一些大麻花，另外扣了48株被許男養成半死不活的大麻株、空調與日照燈，許男供稱這些大麻都是他自己要吸食，會栽種大麻只是興趣，但警方不排除他有販賣行為，將持續調查。

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