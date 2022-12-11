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    「兩條通」BMW男嗆警遭拉出車外壓制 槓上開花起出毒品

    黃男涉嫌出言辱警遭壓制。（圖由民眾提供）

    黃男涉嫌出言辱警遭壓制。（圖由民眾提供）

    2022/12/11 14:07

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市仁武分局9日清晨4時巡經水管路時，攔查違規紅燈右轉BMW自小客車，該車不斷鑽入小巷，試圖甩開警車未果，經盤查駕駛黃男身揹2條通緝，車上越籍女乘客逾期居留，黃男不爽盤查怒罵員警遭壓制，警方槓上開花，起出K他命及毒咖啡包750包，依法送辦。

    仁武派出所員警發現該部黑色BMW自小客車違規紅燈右轉，鳴笛示意停車受檢，但駕駛鑽進小巷規避查察，警方在後庄巷口攔停。駕駛黃男起與車上越籍女乘客無法出示身分證明文件，黃男甚至謊報他人身分，連車主都答不出來，警方準備依法將2人帶回查明身分。

    黃男見警方要將他們帶回派出所，呈現抗拒態度，出言辱警：「恁歸剛嘎"恁爸"繞是勒繞啥？（台語）」員警聞言立即將他強拉下車，眾人合力將他壓制在地，警怒回：「我當警察，是讓你糟蹋的嗎?」將黃男依妨礙公務現行犯逮捕。

    警方在黃男身上找到他的身分證，查出他是澎湖地檢署發布的詐欺罪及傷害罪2條通緝犯，還發現外套口袋有疑似毒品，進而查探車輛，在駕駛座及後車廂，另起出K他命2包、K盤、750包毒咖啡包、現金9萬餘元，警方訊後依毒品危害防制條例第將黃嫌移送橋頭地檢署偵辦。該越南籍女乘客，經移民署專勤隊確認為逾期停留，解送至移民署高雄市第二專勤隊辦理遣返。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    警方起出大量毒咖啡包。（圖由民眾提供）

    警方起出大量毒咖啡包。（圖由民眾提供）

    警方起出現金等證物。（圖由民眾提供）

    警方起出現金等證物。（圖由民眾提供）

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