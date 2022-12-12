車輛拒檢撞警車逃逸卻自撞山壁 原來車內藏毒品

警方在彭男的同意下，進入車內搜查。（記者吳昇儒翻攝）

2022/12/12 11:02

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名林姓男子昨日零時許，載著彭男及林姓女友人行經光一、成功一路路口時，違規紅燈右轉，被警車發現並在仁五路15巷口對其攔查。未料，林男竟撞擊警車並加速逃離，但在南榮路蓬萊隧道旁自撞隨即烙跑，留下彭男及林女兩人。警方在車內起出海洛因等毒品，訊後依違反毒品危害管制條例，將彭男移送法辦。

基隆市警察局第一分局南榮路派出所警員林秉毅及鍾永泰巡邏發現林男違規闖紅燈後，要將對方攔下盤查；林男卻假意停下，隨即倒車衝撞巡邏警車，加速往八堵方向逃逸。

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警方立刻開車尾隨，行經蓬萊隧道時卻發現林男因為加速過快，操作不慎已經自撞山壁，竟丟下車內的彭、林二逃離現場，剩下的友人只好配合警方調查。

警方在車內起出9包毒品，分別為海洛因2.91公克、安非他命8.49公克及針筒等物品，隨即將車內44歲彭男與38歲林女帶回偵辦。

彭男向警方坦承持有該9包毒品，案件與林女無關，警詢後，依違反毒品危害管制條例，將彭男移送法辦；並鎖定駕駛林男行蹤，目前正在追緝當中。

南榮路派出所長簡宏雄表示，決不容許惡徒危害社會治安，警方將賡續執行各式掃蕩勤務打擊犯罪，呼籲民眾勿有僥倖心態，對於不法行為絕不寬貸。

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警方在彭男的同意下，進入車內搜查。（記者吳昇儒翻攝）

警方在車內發現毒品安非他命及海洛因。（記者吳昇儒翻攝）

警方起出毒品海洛因、安非他命等證物。（記者吳昇儒翻攝）

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