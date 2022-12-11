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    走私122公斤大麻花 逮竹聯毒販大咖

    人頭陳威良到場取貨遭逮捕。（記者吳仁捷翻攝）

    人頭陳威良到場取貨遭逮捕。（記者吳仁捷翻攝）

    2022/12/11 05:30

    黑市價高達2.4億 幕後主使賴益明聲押獲准

    〔記者吳仁捷／新北報導〕警方今年六月接獲線報，得知中國毒梟從加拿大海運家具櫃，夾藏大量大麻來台，經長期埋伏蒐證，今年九月先查獲出面取貨的嫌犯陳威良，起獲三百九十一包總重一百廿二點八四公斤、黑市價格高達二點四億元的大麻花；全案向上溯源，十一月底再查獲幕後大咖竹聯幫份子賴益明，訊後聲押獲准。

    利用家具櫃夾藏毒品

    台北市警局刑警大隊、新北市警蘆洲分局、基隆市警局今年六月底掌握情資，一只從中國進口、於加拿大裝櫃的家具櫃內，夾藏大量大麻闖關，向關務署基隆關「密報登錄」，同時報請基隆地檢署指揮偵辦，隨後會同財政部海關等單位前往開櫃，確認在舊鐵櫃、沙發及家具櫃中，起獲總重一百廿二點八四公斤的大麻花。

    指示小弟當人頭取貨

    警方按兵不動，持續埋伏到九月，等到卅九歲陳威良現身取貨開櫃企圖闖關，一擁而上逮人。警方調查，卅九歲陳威良前科累累，是卅七歲竹聯幫份子賴益明的小弟，被賴男當做人頭，指示前往海關取貨；陳嫌被逮後辯稱只是受託到場取貨，否認不法。

    警方另查獲領貨單上註記的四十一歲林男到案，他也否認跨國運毒。警方持續溯源偵辦，一直追到上月下旬九合一選舉投票結束，確切掌握到在幕後主使的賴益明行蹤。

    不排除幫派中還有人涉案

    警方查出賴男是運毒集團大咖，他到案後辯稱遭陷害，否認唆使陳男前去取毒，警方不排除賴男所屬幫派中還有人涉案，全案持續擴大偵辦中。

    警方透露，國內種植大麻頻遭查獲，在市場缺貨下，大麻價格飛漲，不法黑幫分子為牟取暴利，改從國外走私巨量大麻闖關來台；此次破獲的大麻花純度相當高，所幸及時查獲，未流入境內殘害國人健康。

    警方等單位開櫃起出毒品。（記者吳仁捷翻攝）

    警方等單位開櫃起出毒品。（記者吳仁捷翻攝）

    警方破獲竹聯幫賴益明為首的販毒集團，走私122公斤大麻花。（記者吳仁捷翻攝）

    警方破獲竹聯幫賴益明為首的販毒集團，走私122公斤大麻花。（記者吳仁捷翻攝）

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