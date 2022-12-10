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    首頁　>　社會

    警破竹聯幫信堂毒庫 起獲逾億元毒品逮2嫌

    北市刑大西專責隊破獲市價逾億元的安毒12.9公斤以及Ｋ他命43公斤。（記者劉慶侯翻攝）

    北市刑大西專責隊破獲市價逾億元的安毒12.9公斤以及Ｋ他命43公斤。（記者劉慶侯翻攝）

    2022/12/10 12:55

    〔記者劉慶侯／台北報導〕竹聯幫信堂彭姓與徐姓大哥，在桃園市和新北市中和等兩地承租套房作為毒品倉庫，再將毒品用茶葉袋包裝以便混淆販售。案經台北市刑警大隊掃黑專責隊蒐證檢肅，將兩人逮獲，起出市價逾億元的安毒12.9公斤以及K他命43公斤，並溯幕後來源和操控者。

    北市刑大掃黑專責隊，是在月前接獲線報，指出桃園地區有幫派成員涉嫌販賣毒品牟利，警方經蒐證，鎖定35歲彭男，與47歲徐男。

    警方查出，兩嫌為竹聯幫信堂分子，共同組成販毒網絡，以販賣安非他命、K他命為主，在桃園、新北市分別承租房子當作庫房，以便購買大批毒品分別藏放。

    警方調查，兩嫌主要負責向上游購入大量毒品，再運送至倉庫交由現場小弟，先用茶葉袋包裝，再依份量分裝成小包裝，最後透過小蜜蜂出貨給下游毒蟲。

    北市刑大掃西專責隊鎖定多時，日前前往桃園逮捕彭、徐兩嫌，並在桃園市區以及新北市中和區查獲藏放的大量安非他命以及K他命，現場還有電子磅秤、分裝袋以及封口袋等證物。

    警方訊後日前先依毒品罪嫌將兩人移送桃園地檢署偵辦，不排除幕後也黑幫成員操控，將針對相關人士繼續溯源追查幕後藏鏡人。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    徐嫌被警方移送偵辦。（記者劉慶侯翻攝）

    徐嫌被警方移送偵辦。（記者劉慶侯翻攝）

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