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    蹭世足熱度 警方查獲「世界盃」毒品

    警方意外查獲印有「世界盃」商標的毒咖啡。（民眾提供）（記者王捷攝）

    警方意外查獲印有「世界盃」商標的毒咖啡。（民眾提供）（記者王捷攝）

    2022/12/09 21:15

    〔記者王捷／台南報導〕卡達世界盃足球賽今（9）日晚間將進入八強激戰，許多球迷都準備守在電視前看轉播，不過，有毒販也侵權蹭熱度，涉嫌盜用世界盃的圖樣製作毒品咖啡包；台南市林姓男子開車經過警方路檢點時，一拉下車窗就傳出毒品臭味，警方看到車內這一包包商品包裝上有「世界盃」圖案，本來還想問是什麼聯名商品，但混在一堆毒咖啡中，覺得可疑，經初步篩檢，這些「世界盃」毒咖啡中有毒品反應，訊後移送法辦。

    這屆卡達世足賽號稱史上花費最高的世足賽，國際足球總會（FIFA）除了靠轉播、廣告權利金、門票收入，也靠商標授權獲利，例如電玩遊戲要使用世界盃的圖案，就必須向FIFA支付一定的授權金，也因此讓世界盃的每項產品不僅昂貴，還獨一無二，當警方取締到林男持有的毒咖啡時說，FIFA絕對沒想到，連毒品也來侵權商標蹭熱度。

    20多歲的林男沒有工作，他開一輛國產車，據了解他從上星期世足還在踢十六強時，就向不明人士買了印有「世界盃」圖案的毒咖啡，他把毒咖啡放在車上，在通過警方的路檢點，警員請他拉下車窗受檢，但車內飄出了毒品的味道，而且毒咖啡就放在駕駛座中央扶手的位置，旁邊還放著其他包裝的毒咖啡，警方一開始還以為這個「世界盃」是什麼獨特商品，結果根本是藥頭為了蹭熱度盜用商標。

    不過，商標法是屬地主義，國外商標要在國內受到商標法保護，就必須在國內也申請註冊，因此常聽到「商標蟑螂」，刻意先在國內申請註冊了某個知名商標，用以威脅商標所有權人獲利；例如，日本品牌「無印良品」遭中國廠商搶先註冊商標，引起「山寨」疑慮，而中國法院最後不但判正版日商敗訴，還要賠錢給「山寨」廠商。

    但不管林男持有的「世界盃」毒咖啡是否侵權，經過初步檢驗，毒咖啡內含有二、三級毒品，因此警方在訊後將林男以毒品危害防制條例移送。

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