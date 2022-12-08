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    首頁　>　社會

    警破獲首座「類P2P」製安工廠 再抓進口「貓砂」暗藏K毒

    警政署署長黃明昭聽取查獲毒郵包案情相關說明。（記者邱俊福攝）

    警政署署長黃明昭聽取查獲毒郵包案情相關說明。（記者邱俊福攝）

    2022/12/08 16:54

    〔記者邱俊福／台北報導〕刑事局今天宣布偵破首座以「類P2P」為原料的製安工廠，以及天道盟正義會成員利用自德國進口「貓砂」，暗藏走私5公斤K他命的不法集團。警政署署長黃明昭到場主持破案記者會，強調從去年9月開始接辦關務署毒品郵包案件至今，已查獲幫派涉案8件、14人，顯示黑幫涉入毒品走私嚴重，將全力阻斷毒品犯罪，以斷絕黑道幫派賴以維生的金流來源，淨化國內治安。

    刑事局表示，一名52歲邱姓男子涉嫌透過網路自學方式，自中國網購安非他命先驅原料「類P2P」入境，直接於新北市新莊區一棟社區大樓住宅內，設置製安毒工廠，且因以「類P2P」為原料製毒，無以往製毒過程會產生刺鼻化學氣味，難以察覺，企圖躲避查緝。

    刑事局偵一大隊第三隊據報經多蒐證，上月28日逮捕邱嫌，並起獲製毒筆記、冷凝管、冷凝設備、試劑、量杯及漏斗、濾瓶、錐形瓶及攪拌棒、加熱攪拌設備、粉末、液體、抽氣設備等製毒工具及電腦主機、手機等相關證物。

    此外，天道盟正義會30歲黃姓成員今年6月間涉嫌從德國以「寵物用品-貓砂」名義寄出國際包裹，內藏毒品K他命5袋，共5公斤，經刑事局偵三大隊追查，陸續逮捕黃嫌旗下收貨人、交通等共犯共5人到案，黃嫌則於逃亡無蹤，經檢方發布通緝，4個月後主動向警方投案，全案依毒品及組織犯罪移送檢方偵辦。

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    警政署署長黃明昭聽取搗破首座類P2P製造安非他命工廠案說明。（記者邱俊福攝）

    警政署署長黃明昭聽取搗破首座類P2P製造安非他命工廠案說明。（記者邱俊福攝）

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