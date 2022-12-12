為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    通緝犯開租賃車打手機 警攔車上銬還查獲毒品

    通緝犯開租賃車躲警卻栽在開車打手機，警攔車上銬還查獲毒品。（圖由民眾提供）

    通緝犯開租賃車躲警卻栽在開車打手機，警攔車上銬還查獲毒品。（圖由民眾提供）

    2022/12/12 09:50

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄吳姓男子（38歲）疑邊打手機邊開車，龜速前進影響後方行車安全，被巡邏的員警發現，將他攔下盤查，吳男竟淡定吃著冰棒，警方意外發現他是毒品通緝犯，吳仍一派輕鬆回警「打算過完年再報到」，員警又在車內起獲毒品咖啡包47包、海洛因3包、K他命1包，還有毒品吸食器、電子磅秤、分裝袋等，將他上銬法辦。

    鼓山分局今指出，龍華派出所警員溫仁佑、韓宗晟於昨天凌晨2點許，巡經鼓山區華榮路時，發現一輛汽車龜速慢行，後方車輛只好陸續超車通過，員警見狀立即趨前攔停，駕車的吳姓男子（38歲）否認邊開車邊打電話，員警透過手提電腦查詢已經發現吳男的通緝身分，當場喝令下車並上銬逮捕。

    員警表示，吳男駕駛租賃車龜速前進，影響後方車輛通行，員警趨前查看，發現他正在接聽電話，才將他攔停，盤查過程中，吳男淡定地吃著冰棒，一副氣定神閒模樣，當員警發現他毒品通緝身分時，他也只淡淡回警打算過完年再報到。

    警方後續在吳男身上及車內，查獲毒品咖啡包47包、海洛因3包、K他命1包，還有毒品吸食器、玻璃球、電子磅秤、手機及分裝袋等，旋即帶所偵辦。搜索人、車時還起獲大量毒品、分裝袋等證物，據了解，吳男自知遭通緝，1個月來為避免遭到警方查緝，都以租賃車為家，沒想到卻因為違規行為，讓自己通緝身分露餡，全案依毒品通緝及毒品危害防制條例送辦。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    通緝犯開租賃車躲警卻栽在開車打手機，警攔車上銬還查獲毒品。（圖由民眾提供）

    通緝犯開租賃車躲警卻栽在開車打手機，警攔車上銬還查獲毒品。（圖由民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    「兩條通」BMW男嗆警遭拉出車外壓制 槓上開花起出毒品
    2022/12/11 14:07

    「兩條通」BMW男嗆警遭拉出車外壓制 槓上開花起出毒品
    通緝犯謊報胞姊身分 還談條件報毒友給警抓
    2022/11/13 08:29

    通緝犯謊報胞姊身分 還談條件報毒友給警抓
    「又擱是你！」開車違規遇警裝熟 卻害友人被逮
    2022/11/05 10:37

    「又擱是你！」開車違規遇警裝熟 卻害友人被逮
    高雄警1案3破！逮捕被通緝鴛鴦竊嫌 查扣海洛因毒品
    2022/10/26 15:30

    高雄警1案3破！逮捕被通緝鴛鴦竊嫌 查扣海洛因毒品
    社會今日熱門

    2022 卡達世界盃

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播