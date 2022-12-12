通緝犯開租賃車打手機 警攔車上銬還查獲毒品

通緝犯開租賃車躲警卻栽在開車打手機，警攔車上銬還查獲毒品。（圖由民眾提供）

2022/12/12 09:50

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄吳姓男子（38歲）疑邊打手機邊開車，龜速前進影響後方行車安全，被巡邏的員警發現，將他攔下盤查，吳男竟淡定吃著冰棒，警方意外發現他是毒品通緝犯，吳仍一派輕鬆回警「打算過完年再報到」，員警又在車內起獲毒品咖啡包47包、海洛因3包、K他命1包，還有毒品吸食器、電子磅秤、分裝袋等，將他上銬法辦。

鼓山分局今指出，龍華派出所警員溫仁佑、韓宗晟於昨天凌晨2點許，巡經鼓山區華榮路時，發現一輛汽車龜速慢行，後方車輛只好陸續超車通過，員警見狀立即趨前攔停，駕車的吳姓男子（38歲）否認邊開車邊打電話，員警透過手提電腦查詢已經發現吳男的通緝身分，當場喝令下車並上銬逮捕。

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員警表示，吳男駕駛租賃車龜速前進，影響後方車輛通行，員警趨前查看，發現他正在接聽電話，才將他攔停，盤查過程中，吳男淡定地吃著冰棒，一副氣定神閒模樣，當員警發現他毒品通緝身分時，他也只淡淡回警打算過完年再報到。

警方後續在吳男身上及車內，查獲毒品咖啡包47包、海洛因3包、K他命1包，還有毒品吸食器、玻璃球、電子磅秤、手機及分裝袋等，旋即帶所偵辦。搜索人、車時還起獲大量毒品、分裝袋等證物，據了解，吳男自知遭通緝，1個月來為避免遭到警方查緝，都以租賃車為家，沒想到卻因為違規行為，讓自己通緝身分露餡，全案依毒品通緝及毒品危害防制條例送辦。

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通緝犯開租賃車躲警卻栽在開車打手機，警攔車上銬還查獲毒品。（圖由民眾提供）

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