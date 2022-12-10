知男而上老司機？獨居翁邀徒步環島小鮮肉留宿 伸狼爪摸雞雞

苗栗地方法院依乘機猥褻罪，處許男10個月徒刑。（記者彭健禮攝）

2022/12/10 20:03

〔記者彭健禮／苗栗報導〕年輕男子「小剛」（化名）徒步環島，受獨居60歲許姓男子盛情邀約，到許男家借宿過夜，夜半竟遭伸狼爪摸下體。許男否認犯行，強調自己有結婚，是異性戀；但苗栗地方法院不採信，依乘機猥褻罪判處許男10個月徒刑。

小剛前年11月間徒步環島行經苗栗縣通霄鎮台1線，許男盛情邀約晚上到他家住宿，小剛欣然同意，但洗完澡準備睡覺時，許男卻說家裡只有一張床，可不可以2人一起睡？小剛一時不知怎麼拒絕，只好靠牆邊讓許男同床。

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小剛指控，2人聊完天準備要睡，許男靠近側身要抱他，他把人推開，但許男還是一直要過來抱，他喊，「我不喜歡」，許男卻說，「我很孤單，你來我很開心，抱一下沒關係」，他連說不喜歡好幾次，許男才停止。後來他裝睡不理會許男，結果許男開始摸他下體，一開始是隔著褲子摸，之後伸進褲子，過程中，他的手還被抓去摸許男下體。

小剛說，他當下被嚇得沒有辦法思考，趁許男停止動作，才起身去上廁所，將遭遇用LINE聯繫朋友，過了一陣子許男去房間外面睡；隔天早上起床，許男還想抱他，他把許男推開，匆匆盥洗收拾後離開，馬上去報警。

許男的辯護人則提出質疑，許男案發時已60歲，小剛是20、30歲年輕人，能夠徒步環島一定要有非常好的體力，如此狀況之下，卻沒有起身抗衡，任由許男撫摸其性器官1、2個小時，「太誇張！」

許男辯護人主張，全案只有小剛單一指訴，許男是出於好意變成要面臨牢獄之災，對許男是非常不公平，許男沒有任何前科紀錄，基於刑事訴訟法無罪推定跟罪疑惟輕原則，請法官諭知許男無罪。許男也否認犯行，強調自己有結婚，是異性戀。

不過，法官調查，許男娶越南籍妻子，人在越南，沒有來台生活過，許男在台灣獨居，所以無法以許男有娶妻，就推論小剛所述情節不可信，且法官認為，小剛與許男之間無怨仇，不必冒名節損害、誣告之險提告，且對於受害情節描述，也有與友人的LINE通訊內容為佐證，不採信許男辯詞。

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