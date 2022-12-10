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    男友躺旁邊睡著！正妹被推拿師狂按私處 還遭嗆「誤會」

    推拿師的手超不規矩亂摸下體私密處，還嗆正妹「按摩本來就容易讓人誤會」。（情境照）

    推拿師的手超不規矩亂摸下體私密處，還嗆正妹「按摩本來就容易讓人誤會」。（情境照）

    2022/12/10 10:18

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄一名正妹帶著男友去全身按摩，男友和她各躺在一張按摩床上，男友按到一半舒服到睡著，替正妹服務的推拿師的手竟然開始不規矩，不但專攻正妹的私密處，還嗆她「按摩本來就容易讓人誤會」，正妹隱忍1小時後報警，推拿師趕緊賠25萬元換和解，獲法院輕判緩刑。

    判決指出，去年9月14日下午2點多，正妹和男友一起到鳳山某間養生館按摩，兩人在同一間包廂接受推拿師服務，男友按到一半舒服到睡著後，替正妹服務的養生館副店長竟起色心，按在正妹的手開始不規矩。

    副店長隔著毛巾，強行將趴躺中正妹股溝翻開，並以手指隔短褲及內褲大力按壓私密處，正妹當場反映很不舒服，竟被反嗆「按摩本來就容易讓人誤會，基本上只有情侶、夫妻會這樣按」。

    正妹隱忍，沒想到副店長變本加厲，把正妹翻轉為仰躺後，仍持續大力按壓她的鼠蹊部及大腿根部等隱私部位，時間長達1小時；結束按摩後，正妹向男友反映此事，兩人決定前往警局報案讓色狼現形。

    高雄地院審理時，副店長坦承一時貪圖正妹的美色才下手佔她便宜，並趕緊拿出25萬元賠償換取正妹原諒，考官考量他沒有前科，犯後坦承犯行，並與正妹達成和解，因此依強制猥褻罪判徒刑8月、緩刑3年，須提供40小時義務勞務，以及參加法治教育課程2場次。

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