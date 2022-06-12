2度趁女友姊熟睡潛入摸胸 他認賠10萬仍被判刑1年2月

歐姓男子兩度趁女友的姊姊熟睡潛入摸胸，他認了願賠10萬元，仍被法官判刑1年2月。示意圖。（資料照，本報合成。）

2022/06/12 19:01

〔記者黃良傑／高雄報導〕歐姓男子見女友胞姊小玲（化名）身體不良於行可欺，拿走女友和母姊住處鑰匙，趁小玲熟睡之際，連續2次進入其房內，偷摸小玲胸部，即使小玲醒來反抗，他仍未鬆手，被害人向母親哭訴、提告，被告一度質疑正值與女友爭小孩撫養權時，突然被告乘機猥褻罪，他坦承並同意對方索賠10萬元和解，高雄地院判處1年2月，全案可上訴。

判決書指出，被告歐男與小玲的妹妹是同居男友，並和女友、女友的母姊同住，2017年5月間，他從女友處發現、取走小玲房間鑰匙，趁小玲獨自在家熟睡時，開門進入偷摸小玲胸部，被害人驚醒企圖反抗，但仍利用她身障不良於行，持續猥褻得逞，小玲喊救嚇跑妹妹的男友。

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不料，歐男又在4個月後，趁女友母親外出未將房門上鎖，他再度進入小玲房內對她猥褻成逞，被害人感到被侵犯感到恐懼、嫌惡，母親察覺有異探詢得知，陪女兒怒告歐男2度乘機猥褻，被告到案坦承犯行，開庭時接受求償10萬元和解要求。

高雄地院審理終結，法官認為案發當時，小玲身體狀況無法自理，下肢不良於行需人協助，被告未經同意進入她的房間（侵入住宅部分未提告），對同居女友的姊姊猥褻，判決兩案應執行刑1年2月，歐男請求給予緩刑或社會勞動，法官尚未獲得被害人原諒，駁回此一請求，全案仍可上訴。

歐姓男子兩度趁女友的姊姊熟睡潛入摸胸，他認了願賠10萬元，仍被法官判刑1年2月。示意圖。（資料照）

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