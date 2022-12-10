男載女友違規被查獲通緝 還沒回家就被逮捕很崩潰

鍾男剛從花蓮返回高雄，騎車載女友違規被查獲通緝，還沒回到家又要解送高雄地檢署很崩潰。（讀者提供）

2022/12/10 08:59

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市一名鍾姓工人剛從花蓮工作返回高雄，騎自行車載邱姓女友要回家，途經鳳山區五甲一路、國泰路口，違規被警方攔下開單，竟是竊盜通緝犯，不斷求警給他機會，稱會自行報到，警方昨將他逮捕解送歸案。

鳳山警分局成功所警員前晚巡邏經過鳳山區五甲一路、國泰路口時，發現1名鍾姓工人（37歲）騎乘自行車後載邱姓女友（39歲），違規及行車不穩，將2人攔下盤查，經查鍾男竟為高雄地檢署今年11月發布竊盜通緝犯。

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鍾男向警方表示不知道自己被通緝，才剛從花蓮外地工作結束返回高雄，騎乘自行車要和女友一起返回鳳山家中，半路遇到警方攔查，才知道除了交通違規外，還是個通緝犯，除了要吃罰單外，還要被解送高雄地檢署歸案，當場愣住後感到很崩潰。

鍾男向警方央求再給他一次機會，他表示自己會去高雄地檢署報到，警方嚴正告知依法必須逮捕，鍾男又不斷詢問女友可否陪同前往，警方對鍾男進行權利告知後，昨將鍾男逮捕上銬解送歸案。

此外，依據道路交通安全規則第122條慢車裝載規定，自行車不得附載坐人，但腳踏自行車或電動輔助自行車依規定搭配合格兒童座椅可附載1名幼童，但不能載大人，鍾員騎自行車搭載邱姓女友已違反道路交通管理處罰條例第76條規定，開罰300至600元。

鳳山警方表示，積極打擊預防犯罪，並維護交通秩序安全，也會持續將查捕逃犯列為查緝工作重點，並呼籲民眾涉訟應如期報到，刑罰應配合執行，以免屢傳未到而遭通緝。

鍾男剛從花蓮返回高雄，騎車載女友違規被查獲通緝，還沒回到家又要解送高雄地檢署很崩潰。（讀者提供）

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