為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    男載女友違規被查獲通緝 還沒回家就被逮捕很崩潰

    鍾男剛從花蓮返回高雄，騎車載女友違規被查獲通緝，還沒回到家又要解送高雄地檢署很崩潰。（讀者提供）

    鍾男剛從花蓮返回高雄，騎車載女友違規被查獲通緝，還沒回到家又要解送高雄地檢署很崩潰。（讀者提供）

    2022/12/10 08:59

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市一名鍾姓工人剛從花蓮工作返回高雄，騎自行車載邱姓女友要回家，途經鳳山區五甲一路、國泰路口，違規被警方攔下開單，竟是竊盜通緝犯，不斷求警給他機會，稱會自行報到，警方昨將他逮捕解送歸案。

    鳳山警分局成功所警員前晚巡邏經過鳳山區五甲一路、國泰路口時，發現1名鍾姓工人（37歲）騎乘自行車後載邱姓女友（39歲），違規及行車不穩，將2人攔下盤查，經查鍾男竟為高雄地檢署今年11月發布竊盜通緝犯。

    鍾男向警方表示不知道自己被通緝，才剛從花蓮外地工作結束返回高雄，騎乘自行車要和女友一起返回鳳山家中，半路遇到警方攔查，才知道除了交通違規外，還是個通緝犯，除了要吃罰單外，還要被解送高雄地檢署歸案，當場愣住後感到很崩潰。

    鍾男向警方央求再給他一次機會，他表示自己會去高雄地檢署報到，警方嚴正告知依法必須逮捕，鍾男又不斷詢問女友可否陪同前往，警方對鍾男進行權利告知後，昨將鍾男逮捕上銬解送歸案。

    此外，依據道路交通安全規則第122條慢車裝載規定，自行車不得附載坐人，但腳踏自行車或電動輔助自行車依規定搭配合格兒童座椅可附載1名幼童，但不能載大人，鍾員騎自行車搭載邱姓女友已違反道路交通管理處罰條例第76條規定，開罰300至600元。

    鳳山警方表示，積極打擊預防犯罪，並維護交通秩序安全，也會持續將查捕逃犯列為查緝工作重點，並呼籲民眾涉訟應如期報到，刑罰應配合執行，以免屢傳未到而遭通緝。

    鍾男剛從花蓮返回高雄，騎車載女友違規被查獲通緝，還沒回到家又要解送高雄地檢署很崩潰。（讀者提供）

    鍾男剛從花蓮返回高雄，騎車載女友違規被查獲通緝，還沒回到家又要解送高雄地檢署很崩潰。（讀者提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    前清潔隊長涉貪逃亡4年 為吃美食違停意外落網
    2022/12/09 13:16

    前清潔隊長涉貪逃亡4年 為吃美食違停意外落網
    桃警掃蕩勤務「雙響炮」 卡拉OK女服務生變通緝犯
    2022/12/07 08:36

    桃警掃蕩勤務「雙響炮」 卡拉OK女服務生變通緝犯

    「和築好好窩」輕奢機能宅 輕鬆晉升有房一族
    通緝犯持毒拒檢逃逸 龍潭警圍捕逮人
    2022/12/06 11:43

    通緝犯持毒拒檢逃逸 龍潭警圍捕逮人
    高雄醉男走路遭上銬 原來是「熟面孔」被認出
    2022/12/02 10:37

    高雄醉男走路遭上銬 原來是「熟面孔」被認出

    世界盃新手如何看賠率？瘋體育帶你防止踩雷
    社會今日熱門

    2022 卡達世界盃

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播