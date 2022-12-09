前清潔隊長涉貪逃亡 為吃美食違停意外落網

新北警淡水分局取締違停，意外逮獲貪污未入監、逃亡4年的前淡水鎮公所清潔隊長胡銀樹，將他押解歸案。（記者吳仁捷翻攝）

2022/12/09 13:16

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北警淡水分局員警巡邏經過聖約翰大學前，發現多輛轎車違規停車用餐，員警上前取締時，一名男子從對面馬路快步走來移車，經查證身分，赫然發現為貪污未入監、逃亡4年的前淡水鎮公所清潔隊長胡銀樹，他被士林地檢署發布通緝，當場逮捕解送歸案。

淡水警分局賢孝派出所警員黃裕翔與警專實習生張淯棨今天上午巡邏經過淡水聖約翰大學前，發現多輛轎車紅線違停，正值近中午用餐時間，大學生與來往車輛交織，為免生交通事故，黃、張2人上前取締驅趕。

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但一名男子匆忙走過來說了「對不起，馬上開走」，員警請他出示證件查看，赫見眼前這名69歲胡姓男子竟是被士檢發布貪污治罪條例的通緝犯，因胡男戴著帽子與口罩，臉型明顯消瘦，員警經過再三確認身分無誤後，現場上銬並解送士林地檢署歸案。

據了解，胡銀樹曾為新北市淡水鎮公所清潔隊代理隊長，因涉嫌浮報標案價格，向廠商收回扣，案經高等法院判處17年有期徒刑，褫奪公權6年，但卻在發監執行前逃跑，在逃亡的4年期間，他居無定所、出入低調又小心，恰逢疫情期間，出門帽子、口罩戴緊緊，也就這樣躲藏多年，如今，卻因為到對面餐廳享用美食，貪圖方便違規停車，引起警方注意，意外曝光他通緝犯的身分。

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