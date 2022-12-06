通緝犯持毒拒檢逃逸 龍潭警圍捕逮人

陳姓通緝犯拒絕受檢開車逃逸，短短5分鐘被優勢警力包夾逮捕。（記者魏瑾筠翻攝）

2022/12/06 11:43

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕涉竊盜案件被通緝的桃園市44歲陳姓男子，昨天凌晨開車行經龍潭區大同路段，因後車廂沒關，引起警方注意，陳男假意路邊停車卻又加速逃逸拒檢，逃了5分鐘後被警車包夾，員警壓制逮人，並在車上起出微量安非他命、吸食器等，全案依法究辦。

桃園市政府警察局龍潭分局指出，龍潭派出所警員唐明聰及高維邦，昨日凌晨執行威力掃蕩勤務時行經龍潭區大同路段，眼尖發現正在等待紅燈的白色轎車後行李箱未關，直覺有異。

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警方表示，該車見到警車，先是刻意靠邊閃躲佯裝路邊停車，當警車靠近卻加速駛離，員警立即尾隨，過程中警方數度鳴笛示意，但該車拒絕停車受檢，加速逃逸。

警方表示，考量高速追車恐影響其他用路人安全，員警隨即通報線上巡邏警網攔截圍捕，在該車行進路線前，管制人車並布署車陣，避免陳男為了脫逃而衝撞逃逸。

陳男逃逸5分鐘後，警方以警車前後包夾該車，並以優勢警力逮捕陳男，還在車上起出微量安非他命、吸食器。

警方指出，44歲的陳男因竊盜案件被桃園地檢署發布通緝，且身上攜帶毒品，才為規避警方盤檢而逃逸，訊後將陳男被以竊盜通緝、涉犯毒品等罪嫌移送法辦，並將持續追查陳嫌有無涉及其他不法案件。

龍潭警分局表示，九合一大選後，為了嚴密維護轄區治安，查緝打擊各類非法犯罪，針對在易發生各類犯罪情事時段及熱點，特別縝密規劃加強威力掃蕩勤務，以有效杜絕各類案件發生，以全面淨化社會治安。

陳男假意路邊停車卻又加速逃逸拒檢。（記者魏瑾筠翻攝）

陳男假意路邊停車卻又加速逃逸拒檢。（記者魏瑾筠翻攝）

陳姓通緝犯開車，上路因後車廂沒關好，引起警方注意。（記者魏瑾筠翻攝）

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