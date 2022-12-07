桃警掃蕩勤務「雙響炮」 卡拉OK女服務生變通緝犯
2022/12/07 08:36
〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園警分局持續規劃在各重要路口及酒店、卡拉OK店等易滋事場所，進行路檢與臨檢盤查，6日深夜「雙響炮」查獲2名通緝犯，其中，桃園區1家卡拉OK店46歲陳姓女服務生，因涉及毒品案件被新北地檢署通緝，她臨檢被查獲時大感錯愕，頻頻解釋「案件不是早結束了」，警方訊後將她解送歸案。
警方6日深夜一連查獲2名通緝犯，大樹派出所員警晚間9點多執行路檢，發現大林路某超商內有對情侶，21歲張姓男子看到警車突然瞪大雙眼並作勢逃跑，員警立即進行盤查，張男雖出示證件，但上頭照片與本人差距太大，且張男連生日都說不來，員警追問下，張男坦承證件是朋友所有，經查詢他因涉嫌不能安全駕駛及妨害秩序罪嫌，分別被新竹地檢署及桃園地檢署發布通緝，員警依法將其逮捕解送歸案。
請繼續往下閱讀...
另，武陵派出所副所長吳家鳴深夜10點多，率同仁於新生路某卡拉OK進行臨檢，在過濾在場人身分時，發現陳姓女服務生因涉及毒品案被新北檢發布通緝，陳女感到驚愕，頻頻解釋「我的案件2年前就結束了，怎麼還會被通緝」，經查詢她因新北市戶籍地已無人居住，目前因工作住在桃園，未收到司法文書，員警同樣依法將她逮捕解送歸案。
警方表示，分局為強化治安維護工作，落實執行威力掃蕩勤務，規劃於各重要路口及酒店、卡拉OK店等易滋事場所，進行路攔檢與臨檢盤查，以提高見警率。