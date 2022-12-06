桃警深夜執行威力掃蕩臨檢 逮到南投毒品調驗人口

桃園警方前往轄區酒店、KTV等場所進行臨檢查察掃蕩，宣示警方打擊不法決心。（記者陳恩惠翻攝）

2022/12/06 08:42

〔記者陳恩惠／桃園報導〕為淨化社會治安，保障民眾安全，桃園市警察局昨天深夜依據內政部警政署規劃，執行威力掃蕩勤務，特針對黑道幫派經營、依附、圍事及賴以為生的行業，強力執行臨檢查察，由警察局長許錫榮主持勤前教育並指示所屬，若有違法行為從嚴法辦，並循「第三方警政」策略，對違規業者進行究辦裁處，刨根斷源，確實阻斷黑幫金源；桃園警分局5日近凌晨於大同路凱悅KTV查獲南投警方發布的石姓毒品調驗人口，帶回採尿檢驗。

局長許錫榮說明，有關公開滋事、蓄意挑釁公權力或具機敏性之幫派犯罪案件，市警局各單位會立即果斷處理、強力壓制並向下刨根、斷絕金源，另針對民眾高度重視的詐騙案件，也要求所有同仁落實清樓專案及家戶訪查工作，對於旅賓館及新建大樓社區等持續過濾清查，如果發現有疑似詐騙案被害人遭囚禁案件，務必迅速處理並溯源追查，確保民眾生命及財產安全。

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同時另為展現警方淨化社會治安決心，警方會持續強力臨檢掃蕩幫派活動場所，要求業者加強自律管理，協助約束客人失序行為，遇有違法滋事情況，立即依照「三不得，兩通報」原則，通知警方到場處理，共同維護社會秩序。

桃園警分局則由分局長黃富村帶隊，大批警力前往轄區酒店、KTV等場所進行臨檢查察掃蕩，宣示警方打擊不法決心，也於5日深夜11點25分，在桃園區大同路凱悦KTV臨檢，查獲南投縣警局南投分局發布的石姓毒品調驗人口，將他帶返警所採驗尿液，依規定陳報分局送往鑑驗機構檢驗是否有毒品反應。

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桃市警方昨深夜舉辦擴大臨檢。（記者陳恩惠翻攝）

桃園警方也臨檢運動酒吧。（記者陳恩惠翻攝）

桃園分局在KYV查獲南投警方發布的毒品調驗人口-石姓男子。（記者陳恩惠翻攝）

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