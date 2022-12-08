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    高雄新堀江商圈再現誇張塗鴉 警調電眼追噴漆怪客

    高雄新堀江商圈再現誇張塗鴉影響市容，警調路口監視器追噴漆怪客。（記者黃良傑翻攝）

    高雄新堀江商圈再現誇張塗鴉影響市容，警調路口監視器追噴漆怪客。（記者黃良傑翻攝）

    2022/12/08 16:56

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市新興區新堀江、玉竹商圈，又被網友爆多處牆面甚至店家大門，遭人胡亂塗鴉，質疑「新堀江已變成被塗鴉的地方」影響市容，未見環保局、警察局等相關單位積極處理，新興警分局表示，半年前曾查獲22歲王姓男子噴漆塗鴉，新發現的3處塗鴉牆面，是新或舊，是否與王男有關？仍待警方進一步釐清。

    據了解，半年前中華三路一棟民宅的3樓玻璃，遭不明人士登梯噴漆塗鴉，警方獲報後立即調閱監視器，循線逮獲噴漆的王姓男子（22歲），事隔半年，新興區又有多處店家牆、門，以及電箱等公共設施遭塗鴉，連歇業影城的2樓外牆也不放過，影響市容觀瞻，有網友批評塗鴉是城市落後的象徵。

    民眾反應高市近年來塗鴉越來越過分了，未見市府相關單位查、管，不少鬧區或主要道路上的店面牆門，被噴漆塗鴉得相當誇張，前案王男稱見房子無人使用，才會噴漆展現創作理念，至於此次塗鴉處是否與他有關，警方將聯絡詢問他，同時調閱路口監視器查看。

    警方指出，目前並未接獲屋主報案，因有網友提出已主動調查，如未經屋主同意擅自塗鴉，將依社會秩序維護法查辦，可開罰3000元以下罰鍰，警方也將加強市區巡守，以維護市容觀瞻。

    高雄新堀江商圈再現誇張塗鴉影響市容，警調路口監視器追噴漆怪客。（記者黃良傑翻攝）

    高雄新堀江商圈再現誇張塗鴉影響市容，警調路口監視器追噴漆怪客。（記者黃良傑翻攝）

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