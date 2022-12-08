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    欠債男持玩具槍搶銀行「想吃免錢飯」 法官不准：先治療精神疾病

    黃姓男子把玩具槍放在銀行櫃台。（讀者提供）

    黃姓男子把玩具槍放在銀行櫃台。（讀者提供）

    2022/12/08 14:13

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕黃姓男子拿一把玩具手槍，跑到銀行櫃台前大喊「搶劫」，然後就沒動作，警方3分鐘內趕到現場制伏黃男，黃男說自己想吃免錢的牢飯才出此下策；高雄地院審理時，法官查出黃男罹患精神疾病，因此輕判他緩刑4年，但須到相當處所施以監護2年。

    判決指出，去年3月4日中午12點多，44歲黃姓男子走進小港區某銀行櫃台前，亮槍向行員說「搶劫！」，行員趁機按下警鈴，黃男隨後把槍枝放在櫃台，一臉恍神地似乎等待模樣，最後還問「警察怎麼還沒來？」

    警方不到3分鐘趕到現場，拔槍喝令黃嫌「趴下」，黃完全配合警方逮捕動作。靠打零工維生的黃嫌向警方表示，他因喜歡出入電子遊藝場，加上打零工收入無法支應生活費，慢慢積欠一筆債務，包括地下錢莊欠債，雖然父親陸續幫他還了100餘萬元，但後續的20餘萬元實在還不起，才會出此下策。

    高雄地院審理時，法官查出黃男罹患思覺失調症、酒精使用疾患等精神障礙，並依醫院鑑定報告認定黃男持槍行搶銀行時，辨視能力不佳，因此只輕判他緩刑4年。

    不過，法官也認為，黃男的家人無法妥善照顧及協助處理黃男治療精神疾病等相關事務，判他應到相當處所施以1年期的住院監護處分及治療，等到精神狀況穩定，再轉往社區復徤中心等精神醫療附設機構1年，以建立治療規律性及復原工作性等能力。

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