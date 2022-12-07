為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    歹徒持槍闖超商洗劫2萬多元 苗警30小時逮人

    苗栗市一家超商於5日晚間10點打烊之際，遭歹徒持槍闖入；被害女店家被上銬，搶走2萬多元。（記者彭健禮翻攝）

    苗栗市一家超商於5日晚間10點打烊之際，遭歹徒持槍闖入；被害女店家被上銬，搶走2萬多元。（記者彭健禮翻攝）

    2022/12/07 14:44

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市一家超商於5日晚間10點打烊之際，遭歹徒持槍闖入，被害女店家被上銬，搶走2萬多元。警方獲報後，漏夜追緝，於昨天清晨4點許，將犯嫌30歲楊姓男子逮捕到案，並起出做案用改造手槍及子彈，全案依強盜罪嫌移送苗栗地方檢察署偵辦。

    楊姓男子於5日晚間10點許，駕駛汽車、懸掛偷竊車牌，趁苗栗市至公路一家超商打烊之際，持槍闖入，將被害女店家押往店鋪後方上銬後，搜刮2萬多元現金後逃逸。

    警方獲報後，警察局長陳武康立即指示警察局刑警大隊與苗栗警分局成立專案小組，並坐鎮專案會議指示偵辦方向，並報請苗栗地方檢察署指揮偵辦，於案發後1小時鎖定楊男涉有重嫌。

    經警方清查楊男交友及分析可能逃逸路線、窩藏處，於昨天清晨4點許，在苗栗市一家廟宇發現楊男蹤跡，出動圍捕；警匪展開追逐，楊男棄車，跳下稻田逃逸，但警方在車內查獲多發改造子彈。

    因楊男交通工具遭查獲，又未返家，警方研判楊男可能會在公園、旅館等處藏匿，再度展開搜索，於昨天清晨4點30分許，在苗栗市中正路一處公園，將楊男逮獲，在他身上查獲搶得還未花用的贓款2萬多元，並在楊男棄車逃逸地點旁水溝，起獲犯案用改造手槍，訊後依強盜罪嫌移送苗栗地檢察署偵辦。

    警方獲報後漏夜追緝，於昨天清晨4點許，將犯嫌30歲楊姓男子逮捕到案，並起出做案用改造手槍及子彈，全案依強盜罪嫌移送苗栗地方檢察署偵辦。（記者彭健禮翻攝）

    警方獲報後漏夜追緝，於昨天清晨4點許，將犯嫌30歲楊姓男子逮捕到案，並起出做案用改造手槍及子彈，全案依強盜罪嫌移送苗栗地方檢察署偵辦。（記者彭健禮翻攝）

    警方獲報後漏夜追緝，於昨天清晨4點許，將犯嫌30歲楊姓男子逮捕到案。（記者彭健禮翻攝）

    警方獲報後漏夜追緝，於昨天清晨4點許，將犯嫌30歲楊姓男子逮捕到案。（記者彭健禮翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    槍手趁超商補鈔搶保全今被起訴 另涉太陽會分會長槍擊案
    2022/11/30 11:55

    槍手趁超商補鈔搶保全今被起訴 另涉太陽會分會長槍擊案
    荒唐！蠢男玩「真心話大冒險」 紙袋套頭闖超商喊「搶劫」
    2022/07/07 09:35

    荒唐！蠢男玩「真心話大冒險」 紙袋套頭闖超商喊「搶劫」

    婆媽搶翻天 「這個部位」保健品爆紅
    3煞持槍劫走超商ATM百餘萬現鈔 其中一嫌僅16歲
    2021/12/14 21:46

    3煞持槍劫走超商ATM百餘萬現鈔 其中一嫌僅16歲
    3男持槍搶走五股超商ATM百餘萬逃逸 全遭警在三峽逮獲
    2021/12/14 19:38

    3男持槍搶走五股超商ATM百餘萬逃逸 全遭警在三峽逮獲

    餐飲業者這樣做 獲食藥署表揚
    同一家超商！ 2年前整台ATM被拖走126萬 又被開槍搶51.8萬
    2021/10/25 23:54

    同一家超商！ 2年前整台ATM被拖走126萬 又被開槍搶51.8萬
    社會今日熱門

    2022 卡達世界盃

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播