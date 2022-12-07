歹徒持槍闖超商洗劫2萬多元 苗警30小時逮人

苗栗市一家超商於5日晚間10點打烊之際，遭歹徒持槍闖入；被害女店家被上銬，搶走2萬多元。（記者彭健禮翻攝）

2022/12/07 14:44

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市一家超商於5日晚間10點打烊之際，遭歹徒持槍闖入，被害女店家被上銬，搶走2萬多元。警方獲報後，漏夜追緝，於昨天清晨4點許，將犯嫌30歲楊姓男子逮捕到案，並起出做案用改造手槍及子彈，全案依強盜罪嫌移送苗栗地方檢察署偵辦。

楊姓男子於5日晚間10點許，駕駛汽車、懸掛偷竊車牌，趁苗栗市至公路一家超商打烊之際，持槍闖入，將被害女店家押往店鋪後方上銬後，搜刮2萬多元現金後逃逸。

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警方獲報後，警察局長陳武康立即指示警察局刑警大隊與苗栗警分局成立專案小組，並坐鎮專案會議指示偵辦方向，並報請苗栗地方檢察署指揮偵辦，於案發後1小時鎖定楊男涉有重嫌。

經警方清查楊男交友及分析可能逃逸路線、窩藏處，於昨天清晨4點許，在苗栗市一家廟宇發現楊男蹤跡，出動圍捕；警匪展開追逐，楊男棄車，跳下稻田逃逸，但警方在車內查獲多發改造子彈。

因楊男交通工具遭查獲，又未返家，警方研判楊男可能會在公園、旅館等處藏匿，再度展開搜索，於昨天清晨4點30分許，在苗栗市中正路一處公園，將楊男逮獲，在他身上查獲搶得還未花用的贓款2萬多元，並在楊男棄車逃逸地點旁水溝，起獲犯案用改造手槍，訊後依強盜罪嫌移送苗栗地檢察署偵辦。

警方獲報後漏夜追緝，於昨天清晨4點許，將犯嫌30歲楊姓男子逮捕到案，並起出做案用改造手槍及子彈，全案依強盜罪嫌移送苗栗地方檢察署偵辦。（記者彭健禮翻攝）

警方獲報後漏夜追緝，於昨天清晨4點許，將犯嫌30歲楊姓男子逮捕到案。（記者彭健禮翻攝）

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