嘉義保母打1歲多幼童致大腿挫傷 判拘役50日

嘉義地方法院。（資料照）

2024/04/28 09:31

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣林姓保母照顧1名1歲5個月大的幼童，認為幼童常攀爬樓梯，勸阻無效，去年11月24日下午用力拍打幼童大腿，導致挫傷，母親晚上發現後報案；案經檢警調查聲請簡易判決處刑，嘉義地方法院日前依犯成年人故意對兒童犯傷害罪，判處林姓保母拘役50日。

檢警調查，林姓女子是該幼童保母，她因認為該幼童在照顧期間常有攀爬樓梯舉動，去年11月24日下午2點30分，在住處徒手拍打幼童大腿，導致幼童右側大腿挫傷，右側膝部挫傷，當晚母親發現傷勢，前往衛福部朴子醫院急診，有診斷證明書佐證傷勢。

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檢警調查時，林女坦承犯行，傷勢狀況與幼童母親指證相符，且有診斷證明書，罪嫌應足認定，聲請簡易判決處刑。

法官審理認為，林姓女子是幼童保母，竟因認為1歲5月大兒童不聽教導就拍打腿部導致受傷，所為不當，考量被害幼童母親不願和解，依成年人故意對兒童犯傷害罪，判處林姓保母拘役50日，可上訴。

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