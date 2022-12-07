為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    真囧！開BMW豪車只搶到6000元 5名笨搶匪落網

    搶嫌駕駛BMW豪車，卻只搶到6000元，該車已被警方查扣。（警方提供）

    搶嫌駕駛BMW豪車，卻只搶到6000元，該車已被警方查扣。（警方提供）

    2022/12/07 11:17

    〔記者張瑞楨／台中報導〕真囧！昨天（6日）清晨3時許，台中市3名黑衣男子，在中區成功路騎樓打劫一名被害人，搶走現金6000元，警方於昨天深夜破案，查出何姓男子與被害人是朋友，得知被害人身懷數十萬元鉅款，遂教唆李姓男子與兩名少年打劫，由張男駕駛BMW名車接應，雖順利搶得皮包，但只得款6000元，還花400元贓款加油，警方將上述5人依強盜罪法辦，檢方裁定交保或責付，這輛價值不菲的車，也已被查扣。

    中市警局一分局偵查隊調查，被害人昨天清晨3時許，在中區成功路一處騎樓下等候朋友，3名黑衣人悄然接近，一陣短時間拉扯搶得錢包，迅速離開現場，在附近搭乘一輛BMW黑色汽車，往大智北路方向逃逸，從錄影畫面顯示，3名黑衣人早已鎖定被害人，但被害人說，他案發時從台中市北區搭車到案發地點，在騎樓等候朋友，不認識3名黑衣人，也不知為何被搶，損失現金約8000元。

    中市警局一分局專案小組於昨天下午至晚間，陸續拘提涉案6人（1人涉案不明確，檢察官裁定限制住居後請回），調查顯示，何姓男子與被害人相識，何男知道被害人於上述時間地點，與朋友見面，他認為被害人身上帶著不少錢，可能有數十萬元現金，遂教唆李姓男子、洪姓與巫姓兩名少年，由張姓男子駕駛自己的BMW黑色自小客車接應，持空氣槍搶劫被害人，卻沒想到僅得手6000元，眾人還將其中的400元，給張男為BMW加油、貼補油錢。

    專案小組分別於台中市潭子區、大甲與南屯區拘提6人，他們全都互推責任，其中，兩名少年犯責付家長帶回，涉嫌教唆強盜的何男、動手搶劫的李男，以及駕駛BMW名車接應的張男，3人各5萬元交保，涉案不明確的廖男限制住居後請回，全案依強盜罪偵辦。

    警方查扣贓款5600元（400元用於加油），以及空氣玩具槍一把。（警方提供）

    警方查扣贓款5600元（400元用於加油），以及空氣玩具槍一把。（警方提供）

    李姓男子把被害人錢包棄置水溝。（警方提供）

    李姓男子把被害人錢包棄置水溝。（警方提供）

    監視器拍到3名黑衣人（圖左，圖右，圖右下），悄然接近被害人的畫面。（民眾提供）

    監視器拍到3名黑衣人（圖左，圖右，圖右下），悄然接近被害人的畫面。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    跟家人要不到錢 彰化男持刀架走菜販強盜400多元
    2022/12/07 10:20

    跟家人要不到錢 彰化男持刀架走菜販強盜400多元
    男持槍打劫騎士及超商 一毛未得換來8年2月徒刑
    2022/10/20 08:59

    男持槍打劫騎士及超商 一毛未得換來8年2月徒刑

    婆媽搶翻天 「這個部位」保健品爆紅
    高雄超商店員遭辣椒水、電擊棒瘋狂攻擊！歹徒沒得手就落跑
    2022/05/31 08:53

    高雄超商店員遭辣椒水、電擊棒瘋狂攻擊！歹徒沒得手就落跑
    超強店員一句話力退「搶嫌」 卻讓警方好苦惱
    2022/05/17 23:20

    超強店員一句話力退「搶嫌」 卻讓警方好苦惱
    電影情節街頭上演！1千萬被搶 被害人追車慘遭拖行、踹下車
    2022/03/08 15:54

    電影情節街頭上演！1千萬被搶 被害人追車慘遭拖行、踹下車
    直播商收貨款遭假警搶走近400萬 警逮兩嫌續追幕後藏鏡人
    2021/10/06 12:04

    直播商收貨款遭假警搶走近400萬 警逮兩嫌續追幕後藏鏡人
    社會今日熱門

    2022 卡達世界盃

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播