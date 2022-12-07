真囧！開BMW豪車只搶到6000元 5名笨搶匪落網

搶嫌駕駛BMW豪車，卻只搶到6000元，該車已被警方查扣。（警方提供）

2022/12/07 11:17

〔記者張瑞楨／台中報導〕真囧！昨天（6日）清晨3時許，台中市3名黑衣男子，在中區成功路騎樓打劫一名被害人，搶走現金6000元，警方於昨天深夜破案，查出何姓男子與被害人是朋友，得知被害人身懷數十萬元鉅款，遂教唆李姓男子與兩名少年打劫，由張男駕駛BMW名車接應，雖順利搶得皮包，但只得款6000元，還花400元贓款加油，警方將上述5人依強盜罪法辦，檢方裁定交保或責付，這輛價值不菲的車，也已被查扣。

中市警局一分局偵查隊調查，被害人昨天清晨3時許，在中區成功路一處騎樓下等候朋友，3名黑衣人悄然接近，一陣短時間拉扯搶得錢包，迅速離開現場，在附近搭乘一輛BMW黑色汽車，往大智北路方向逃逸，從錄影畫面顯示，3名黑衣人早已鎖定被害人，但被害人說，他案發時從台中市北區搭車到案發地點，在騎樓等候朋友，不認識3名黑衣人，也不知為何被搶，損失現金約8000元。

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中市警局一分局專案小組於昨天下午至晚間，陸續拘提涉案6人（1人涉案不明確，檢察官裁定限制住居後請回），調查顯示，何姓男子與被害人相識，何男知道被害人於上述時間地點，與朋友見面，他認為被害人身上帶著不少錢，可能有數十萬元現金，遂教唆李姓男子、洪姓與巫姓兩名少年，由張姓男子駕駛自己的BMW黑色自小客車接應，持空氣槍搶劫被害人，卻沒想到僅得手6000元，眾人還將其中的400元，給張男為BMW加油、貼補油錢。

專案小組分別於台中市潭子區、大甲與南屯區拘提6人，他們全都互推責任，其中，兩名少年犯責付家長帶回，涉嫌教唆強盜的何男、動手搶劫的李男，以及駕駛BMW名車接應的張男，3人各5萬元交保，涉案不明確的廖男限制住居後請回，全案依強盜罪偵辦。

警方查扣贓款5600元（400元用於加油），以及空氣玩具槍一把。（警方提供）

李姓男子把被害人錢包棄置水溝。（警方提供）

監視器拍到3名黑衣人（圖左，圖右，圖右下），悄然接近被害人的畫面。（民眾提供）

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