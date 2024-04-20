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無情的行人地獄！新北阿嬤過斑馬線 十幾輛車竟沒車想讓

阿嬤正要從連勝街與連城路171巷口穿越斑馬線，卻發現路過的十數輛機車與汽車，除了1輛機車外居然沒有車想停下來讓阿嬤先過馬路。（記者鄭景議翻攝）

阿嬤正要從連勝街與連城路171巷口穿越斑馬線，卻發現路過的十數輛機車與汽車，除了1輛機車外居然沒有車想停下來讓阿嬤先過馬路。（記者鄭景議翻攝）

2024/04/20 15:20

〔記者鄭景議／新北報導〕新北市中和區15日有一名阿嬤，正要從連勝街與連城路171巷口穿越斑馬線，卻發現路過的十數輛機車與汽車，除了一輛機車外居然沒有車想停下來讓阿嬤先過馬路，今日整個過程被網友PO上網，不少網友怒罵台灣「果然是行人地獄」，新北市中和警分局也表示已有民眾檢舉，查證後將依法處置。

據影片顯示，該名網友當時騎乘機車，經過連勝街與連城路171巷口斑馬線時，見到阿嬤要過馬路，就先行停下等待，未料在他前方及後方同向的汽機車，竟完全沒有一台要停下來讓阿嬤先過，紛紛穿過斑馬線，害阿嬤嚇得動彈不得，甚至還有機車通過後往回瞪該名網友。

更讓網友愕然的是，他停下來揮手要阿嬤先過，但對向的汽機車也不斷穿越馬路，網友整整在馬路中央停了10幾秒，阿嬤卻遲遲找不到過馬路的機會，直到對向終於有一輛機車停下來，車流又剛好減少，阿嬤才成功過馬路，但即使對向機車停下，還是有一輛賓士從機車旁邊鑽過去，整個過馬路過程險象環生。

影片PO上網後不少網友怒罵「果然是行人地獄」、「機車的嘴臉令人作嘔」、「賓士到底是在擠甚麼」，新北市中和警方也呼籲，車輛行近行人穿越道不暫停讓行人先行通過，依道路交通管理處罰條例第44條，得處新臺幣1200元以上6000元以下罰鍰，駕駛人駕駛車輛行經路口應謹記「車輛慢看停」，停讓行人優先通行，以共同維護交通安全。

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