違規停車挨罰稱紅線歪七扭八 法官撤銷罰單

吳男把車停在紅線事後挨罰，經他提告，士院認同他的看法指紅線歪七扭八，不能期待民眾可以清楚得知該路段為紅線路段，撤銷裁罰。（資料照）

2022/12/08 13:36

〔記者溫于德／台北報導〕吳姓駕駛把車停放在台北市內湖警分局轄內，被員警舉發違規停車，但他認為紅線歪七扭八，提告請求撤罰。士林地院行政訴訟庭認為吳講的沒錯，紅線的確歪七扭八，不能期待民眾可以清楚得知該路段為紅線路段，撤銷裁罰。可上訴。

今年8月1日晚間7時許，吳男停車後，被員警認定違規把車停在紅線內，經開單舉發，由台北市交通事件裁決所進行裁罰。

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吳男認為，停車地點劃設的紅線歪七扭八，連水溝蓋都劃上去，劃設位置明顯不對，且若紅線模糊不清或矛盾，將使人民無所適從，提告請求撤罰。

交裁所解釋，案發地點劃有紅線禁止停車，經員警到場採證後逕行舉發無誤，況且，一般人依肉眼均可清楚判斷該地點劃有紅線，依法裁罰沒有問題。

士院認為，吳男停車地點是有緣石的道路，依道路交通標誌標線號誌設置規則，紅線應劃設在道路緣石正面或頂面，然而，從員警採證照片與吳男提供的照片可知，紅線劃設在水溝蓋上，不符規則。

士院指出，該紅線確實有吳男所稱的歪七扭八、不規則，甚至多處斑駁不完整，也有一部分劃設在水溝蓋的紅線，甚至超過10公分的限制，與一般連續性、顏色清晰、具平整度、可清楚辨識的禁止臨時停車線（紅色實線）相差很多。

士院也指，該紅線由市府於今年3月間劃設，理應不會久經時日導致風吹日曬而造成斑駁及不規則，足可認定是施工瑕疵所造成，因此，不能將這種施工瑕疵怪罪於一般汽機車駕駛人，判決撤銷裁罰。

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