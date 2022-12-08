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    竊180年茄苳樹抵債 森林樂園董座特助將入監

    董座特助涉竊茄苳樹抵債，不服高雄高分院判刑上訴被駁回。（記者鮑建信攝）

    董座特助涉竊茄苳樹抵債，不服高雄高分院判刑上訴被駁回。（記者鮑建信攝）

    2022/12/08 07:04

    〔記者鮑建信／高雄報導〕八大森林魔法樂園董座潘姓特助，被控竊取園內高達180年樹齡的茄苳樹，拿來抵償工程款，被高雄高分院依違反森林法判刑7月，他不服上訴被駁回，即將入監執行。

    判決書指出，2019年6月10日起，潘姓被告擔任八大公司監察人，並兼任屏東縣潮洲鎮潮洲路八大森林魔法樂園董事長的特助，明知園內為保安林地，未經縣府核准或同意，不得任意砍伐或搬運林木。後來蔡姓廠商為園區施工整地，潘乃與他簽約，以區內1棵茄苳樹抵償15萬元費用，蔡因不知內情，將該樹轉售予也不知情的熊姓男子後，他於同年11月19日上午9點，僱請司機挖掘該茄苳樹並載運離去。

    屏東潮洲分局接獲檢舉，辦案人員循線查扣該茄苳樹，全案依違反森林法罪嫌，移送屏東地檢署偵辦並起訴，地院經查潘為累犯，判刑1年4月，併科罰金11萬元，他不服上訴求輕判。

    高雄高分院審酌茄苳樹已種回原處，潘為公司處理業務，未支領薪資外，也未取得任何好處，符合「情堪憫恕」要件，改判7月徒刑，併科罰金不變。

    潘仍然不服上訴，最高法院認為原審判決並無不妥，駁回而定讞。

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