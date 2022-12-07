違停公車停靠區買檳榔被要求駛離 男竟打傷客運司機

簡男（左）駕車違停在公車停靠區內，被控打傷何姓國光客運司機（右）後，還上公車對何指指點點，過程被車上監視器拍下。（記者林嘉東翻攝）

2022/12/07 16:02

〔記者林嘉東／基隆報導〕國光客運何姓司機，今天清晨沿基隆市安樂區基金一路載客前往台北途中，見一輛轎車違停在公車停靠區上，按喇叭示意轎車駛離未果，竟反遭簡姓轎車司機打傷，何姓司機檢具驗傷單，控告簡男傷害罪。

警方調查，33歲何姓國光客運司機，今天上午駕駛客運，沿基金一路搭載乘客前往台北，途經大武崙公車站牌時，見一輛轎車違停在公車停靠區，按喇叭示意駕駛開走。

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何男見轎車一動也不動，下車以手機拍下轎車違停照片後，轉身走回公車，突然有人朝他背部重捶一拳，還嗆他：「你是在拍什麼？」

對方打完他後，還跟著何走上公車，當著公車上乘客，對何男大小聲。何不甘被打，等載乘客到台北後，檢具驗傷單，向基隆市警四分局大武崙派出所報案，指控違停轎車駕駛打傷他的經過。

警方調閱路口與公車上監視器查出，打人的是26歲簡姓男子，他當時違停下車買檳榔，疑因不爽何男拍他車輛違停才動手，警方已請他儘速到案說明。

大武崙派出所長林冠丞指出，上、下班尖峰時刻，搭乘公車前往雙北地區通勤族相當多，用路人請勿臨停或違停在基金一、二路公車停靠區上，警方將加強取締，違者將依據道路交通管理處罰條例舉發裁罰，維護通勤族權益。

國光客運何姓司機，今晨載客途中，見一輛轎車違停在基金一路公車停靠區上，按喇叭示意簡姓駕駛駛離未果，反遭簡男打傷背部。圖中人物與本新聞無關。（記者林嘉東翻攝）

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