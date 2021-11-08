為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    違停卡死家門車主不接電話 屋主怒排鷹架封印 網讚療癒

    有民眾PO文指出，高雄湖內有處民宅的門口被陌生車輛違停，車主還一直不接電話，讓從事營造業的屋主氣的用鷹架及警示帶將違停的車輛「包圍」起來。（圖擷自「爆廢公社二館」）

    有民眾PO文指出，高雄湖內有處民宅的門口被陌生車輛違停，車主還一直不接電話，讓從事營造業的屋主氣的用鷹架及警示帶將違停的車輛「包圍」起來。（圖擷自「爆廢公社二館」）

    2021/11/08 14:25

    〔即時新聞／綜合報導〕對不少開車族來說，停車格「一位難求」的情況屢見不鮮，但有民眾PO文指出，高雄湖內有處民宅的門口被陌生車輛違停，害屋主的車開不出去，更氣人的是車主雖有留電話但卻關機不接，連警察也找不到人，讓從事營造業的屋主用鷹架及警示帶將違停的車輛「包圍」起來，這番處理引發網友大讚，直呼痛快人心。

    有網友於「爆廢公社二館」臉書社團分享，指高雄湖內有處民宅的門口被亂停車，害屋主要上班卻無法把車開出去，屋主雖嘗試聯繫違停車輛車主，但打電話竟然關機，後來回家也依舊聯絡不到人，就連報警叫警察來也找不到，這番遭遇讓營造業的屋主一氣之下，乾脆搬出鷹架及警示帶，將擋在門口的違停車輛圍住。

    這番畫面引發許多網友迴響，紛紛留言表示「圍起來真的很療癒」、「看了就很爽」、「擋我多久我就封你多久」、「猛！秒變案發現場」、「違停的人是不是都習慣關機」、「這種車主真的就是活該」、「當營造業都是吃素的嗎？」，還有人建議「鷹架用電焊焊起來，他保證出不去」、「紅線耶一小時檢舉一次」等。

    也有部分網友好奇後續，對此原PO也回應「車主是一位阿伯，與屋主私下處理後，已經將鷹架拆掉，讓阿伯把車開走了」。

    有民眾PO文指出，高雄湖內有處民宅的門口被陌生車輛違停，車主還一直不接電話，讓從事營造業的屋主氣的用鷹架及警示帶將違停的車輛「包圍」起來。（圖擷自「爆廢公社二館」）

    有民眾PO文指出，高雄湖內有處民宅的門口被陌生車輛違停，車主還一直不接電話，讓從事營造業的屋主氣的用鷹架及警示帶將違停的車輛「包圍」起來。（圖擷自「爆廢公社二館」）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    挑戰公權力！違停收紅單不移車 保時捷駕駛聽到拖吊才開走
    2021/09/09 19:02

    挑戰公權力！違停收紅單不移車 保時捷駕駛聽到拖吊才開走
    為違停發文求情 前藍委陳學聖被罵翻後回應了
    2021/08/25 16:09

    為違停發文求情 前藍委陳學聖被罵翻後回應了

    富蘭克林推第二款理財機器人 每月5千可投資
    基隆違停又增！網友發起「一人一街」檢舉 也有抱怨就是沒車位
    2021/08/20 15:30

    基隆違停又增！網友發起「一人一街」檢舉 也有抱怨就是沒車位
    金門小貨車違停路邊 碰！重機騎士頭破血流送醫
    2021/01/09 20:16

    金門小貨車違停路邊 碰！重機騎士頭破血流送醫

    第18屆夢想資助計畫資助餐飲服務業疫後復甦
    找喬治克隆尼顧違停車？ 賓士車主出奇招
    2018/01/03 12:40

    找喬治克隆尼顧違停車？ 賓士車主出奇招
    檢舉達人緊盯 車停騎樓罰單接不完
    2015/02/02 22:00

    檢舉達人緊盯 車停騎樓罰單接不完
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播