違停卡死家門車主不接電話 屋主怒排鷹架封印 網讚療癒

有民眾PO文指出，高雄湖內有處民宅的門口被陌生車輛違停，車主還一直不接電話，讓從事營造業的屋主氣的用鷹架及警示帶將違停的車輛「包圍」起來。（圖擷自「爆廢公社二館」）

2021/11/08 14:25

〔即時新聞／綜合報導〕對不少開車族來說，停車格「一位難求」的情況屢見不鮮，但有民眾PO文指出，高雄湖內有處民宅的門口被陌生車輛違停，害屋主的車開不出去，更氣人的是車主雖有留電話但卻關機不接，連警察也找不到人，讓從事營造業的屋主用鷹架及警示帶將違停的車輛「包圍」起來，這番處理引發網友大讚，直呼痛快人心。

有網友於「爆廢公社二館」臉書社團分享，指高雄湖內有處民宅的門口被亂停車，害屋主要上班卻無法把車開出去，屋主雖嘗試聯繫違停車輛車主，但打電話竟然關機，後來回家也依舊聯絡不到人，就連報警叫警察來也找不到，這番遭遇讓營造業的屋主一氣之下，乾脆搬出鷹架及警示帶，將擋在門口的違停車輛圍住。

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這番畫面引發許多網友迴響，紛紛留言表示「圍起來真的很療癒」、「看了就很爽」、「擋我多久我就封你多久」、「猛！秒變案發現場」、「違停的人是不是都習慣關機」、「這種車主真的就是活該」、「當營造業都是吃素的嗎？」，還有人建議「鷹架用電焊焊起來，他保證出不去」、「紅線耶一小時檢舉一次」等。

也有部分網友好奇後續，對此原PO也回應「車主是一位阿伯，與屋主私下處理後，已經將鷹架拆掉，讓阿伯把車開走了」。

有民眾PO文指出，高雄湖內有處民宅的門口被陌生車輛違停，車主還一直不接電話，讓從事營造業的屋主氣的用鷹架及警示帶將違停的車輛「包圍」起來。（圖擷自「爆廢公社二館」）

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