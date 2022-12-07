民間藝能機構學員遭猥褻 輔導員和解認罪免關
2022/12/07 07:22
〔記者鮑建信／高雄報導〕高市某知名藝能機構驚傳輔導員被控猥褻2名少年學員，案經地院認定觸犯4罪，併執行刑2年半，他不服上訴，高雄高分院審酌他改口認罪、和解，判處易科刑8月和不得易科1年6月，均緩刑3年。
判決書指出，2015年4月至2018年3月期間，被告阿國（化名）擔任某藝能機構生活輔導員，負責學員生活起居管理及上下學接送等事宜。2018年1月間，他在寢室涉嫌撫摸15歲學員甲男乳頭，並在教室對學員乙男，涉嫌伸手隔著褲子撫摸大腿及屁股。
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同年2、3月間，阿國在教職員辦公室，又對正使用電腦的學員乙男，涉嫌伸手撫摸及摳他的胸部乳頭。2月23日，阿國向乙男表示，打籃球或喝飲料2選1，乙男先喝飲料後又想打球，阿國涉嫌捏乳頭後讓他打球。
阿國應訊指稱，生活輔導過程，難免與學員有肢體碰觸，或出於開玩笑，而有觸及胸部、大腿等部位，否認性騷擾或猥褻。
地院傳訊相關證人後，認定阿國觸犯利用權勢猥褻4罪，合併執行2年半徒刑。
阿國不服上訴，高雄高分院審酌他改口認罪，並與2名被害人達成和解，不得易科部分處徒刑1年6月，可易科部分處徒刑8月，以1000元折算1日，均緩刑3年，並交付保護管束。