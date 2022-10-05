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    信義夜店殺警案定讞 曾威豪、劉芯彤夫妻判刑8年

    夜店殺警案主嫌曾威豪改判8年徒刑。（資料照）

    夜店殺警案主嫌曾威豪改判8年徒刑。（資料照）

    2022/10/05 12:50

    〔記者張文川／台北報導〕8年前喧騰一時的台北市信義區夜店73人圍毆刑警薛貞國致死案，先前已有64人被判刑定讞，僅曾威豪、劉芯彤夫婦等9人被發回更審，高等法院更一審去年5月依聚眾鬥毆致人於死罪，將曾威豪判刑、劉芯彤改判8年徒刑，另7人各判刑7年至10年6月不等；最高法院今駁回上訴定讞。

    曾威豪一審被判刑8年6月，二審改判10年，劉芯彤一、二審都被判9年，夫妻2人因與薛貞國遺孀達成650萬元和解，分期付款中，更一審各酌減為8年。

    其餘7名共犯確定刑期，葉品成10年6月，王思凱8年，劉瀚陽7年2月，張繼誠7年4月，張福生7年，王俊傑7年2月，樊豪7年6月。最高法院已通知檢方啟動防逃機制。

    2014年9月，曾威豪和當時的女友劉芯彤（已結婚育2子女），在北市信義區「SPARK」夜店與安管人員起糾紛，曾威豪2人向熟識的酒店幹部蕭叡鴻抱怨，蕭隔天透過通訊軟體「中山聯盟」、「中山好青年」等群組，糾眾前往夜店大廳尋釁鬥毆。

    休假中的信義分局偵查佐薛貞國接獲通知，到場處理，不料卻遭眾人以紅絨柱、或拳打腳踢圍毆，現場雖有人高喊「他是警察，別打了」，眾人仍不停手，從一樓大廳電梯處抬到店外人行道拳打腳踢，薛傷重不治。

    全案先後起訴73人，最高法院2019年3月將曾威豪、劉芯彤、王思凱、樊豪等9人發回高院更一審，其餘57人駁回上訴確定，全案先前陸續已有64人定讞。

    高院更一審去年5月10日宣判，9人多因和解賠償而獲酌減輕判。最高法院今駁回上訴，全案定讞。

    劉芯彤改判8年徒刑。（資料照）

    劉芯彤改判8年徒刑。（資料照）

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