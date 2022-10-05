彰縣半年62人酒駕被公布照片+姓名 這9人累犯逾3次

為遏阻酒駕歪風，警方不定期實施酒測臨檢勤務。 （資料照，警方提供）

2022/10/05 10:40

〔記者湯世名／彰化報導〕罰不怕！酒駕新法3月31日上路，可公布10年內第2次以上酒駕違規人姓名與照片，彰化監理站資料顯示，新法執行近半年來，共公布62名酒駕累犯的照片與姓名，不過酒駕累犯完整姓名、照片儘管都張貼在監理站網站「不再馬賽克」，其中仍有9人酒駕逾3次以上，即使重罰、吊扣駕照與車牌都完全無懼，警方憂心這類人屬於酒駕高風險族群，再犯率極高。

依據彰化監理站公布酒駕累犯名單顯示，62名酒駕累犯中，有61名男性、1名女性，每7天公布一波名單，其中在8月18日就公佈11名酒駕累犯的照片與姓名，創下最多人數紀錄，8月25日也有10名酒駕累犯，且其中有4人酒駕逾3次以上；9月初至下旬人數減少，不過到9月29日卻又飆高到10人。警方研判可能與時序入秋，以及疫情走向逐步鬆綁方向，民眾聚餐宴會逐步恢復正常有關。

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不過最讓警方關切的是，62名酒駕累犯的照片與姓名公布名單中，其中有9人酒駕逾3次以上，不僅按之前所處罰鍰金額9至12萬元再加罰9萬元，還吊銷駕照、3年內不得考領，以及吊扣車牌2年，這些人仍罰不怕，恐怕是酒駕再犯率的高風險族群。

警方並呼籲，喝酒不開車、酒後找代駕服務，開車不喝酒，酒後開車會影響駕駛人反應速度及判斷力，增加發生交通事故的機率，駕駛人千萬不要以身試法，成為被公布姓名與照片的酒駕黑名單。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

酒駕新法執行近半年，彰化監理站共公布62名酒駕累犯的照片與姓名。 （資料照，警方提供）

警方實施酒測臨檢勤務。 （資料照，警方提供）

國道也不定期實施酒測臨檢勤務。（資料照，警方提供）

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