為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    彰縣半年62人酒駕被公布照片+姓名 這9人累犯逾3次

    為遏阻酒駕歪風，警方不定期實施酒測臨檢勤務。 （資料照，警方提供）

    為遏阻酒駕歪風，警方不定期實施酒測臨檢勤務。 （資料照，警方提供）

    2022/10/05 10:40

    〔記者湯世名／彰化報導〕罰不怕！酒駕新法3月31日上路，可公布10年內第2次以上酒駕違規人姓名與照片，彰化監理站資料顯示，新法執行近半年來，共公布62名酒駕累犯的照片與姓名，不過酒駕累犯完整姓名、照片儘管都張貼在監理站網站「不再馬賽克」，其中仍有9人酒駕逾3次以上，即使重罰、吊扣駕照與車牌都完全無懼，警方憂心這類人屬於酒駕高風險族群，再犯率極高。

    依據彰化監理站公布酒駕累犯名單顯示，62名酒駕累犯中，有61名男性、1名女性，每7天公布一波名單，其中在8月18日就公佈11名酒駕累犯的照片與姓名，創下最多人數紀錄，8月25日也有10名酒駕累犯，且其中有4人酒駕逾3次以上；9月初至下旬人數減少，不過到9月29日卻又飆高到10人。警方研判可能與時序入秋，以及疫情走向逐步鬆綁方向，民眾聚餐宴會逐步恢復正常有關。

    不過最讓警方關切的是，62名酒駕累犯的照片與姓名公布名單中，其中有9人酒駕逾3次以上，不僅按之前所處罰鍰金額9至12萬元再加罰9萬元，還吊銷駕照、3年內不得考領，以及吊扣車牌2年，這些人仍罰不怕，恐怕是酒駕再犯率的高風險族群。

    警方並呼籲，喝酒不開車、酒後找代駕服務，開車不喝酒，酒後開車會影響駕駛人反應速度及判斷力，增加發生交通事故的機率，駕駛人千萬不要以身試法，成為被公布姓名與照片的酒駕黑名單。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    酒駕新法執行近半年，彰化監理站共公布62名酒駕累犯的照片與姓名。 （資料照，警方提供）

    酒駕新法執行近半年，彰化監理站共公布62名酒駕累犯的照片與姓名。 （資料照，警方提供）

    警方實施酒測臨檢勤務。 （資料照，警方提供）

    警方實施酒測臨檢勤務。 （資料照，警方提供）

    國道也不定期實施酒測臨檢勤務。（資料照，警方提供）

    國道也不定期實施酒測臨檢勤務。（資料照，警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    林冠年喊冤稱疲勞駕駛擦撞 警方：酒測超標
    2022/10/04 17:14

    林冠年喊冤稱疲勞駕駛擦撞 警方：酒測超標
    林冠年酒駕被民眾黨開除喊冤 前長官黃珊珊：自己負責
    2022/10/04 16:14

    林冠年酒駕被民眾黨開除喊冤 前長官黃珊珊：自己負責

    桃園市2022未來教育國際論壇熱鬧展開
    貪杯再惹禍 打死親戚才關出來 酒駕又害死兒
    2022/10/04 05:30

    貪杯再惹禍 打死親戚才關出來 酒駕又害死兒
    罰不怕？南投9個月酒駕808件 釀6死、200傷悲劇
    2022/10/03 07:17

    罰不怕？南投9個月酒駕808件 釀6死、200傷悲劇

    誰最容易受退化性關節炎所苦？
    7旬翁魂斷家前100公尺 酒駕男肇逃竟冷血回現場看「死了沒」
    2022/10/01 23:00

    7旬翁魂斷家前100公尺 酒駕男肇逃竟冷血回現場看「死了沒」
    汐止警9個月取締酒駕破240件 裁罰最高累計3169萬元
    2022/10/01 12:55

    汐止警9個月取締酒駕破240件 裁罰最高累計3169萬元
    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播