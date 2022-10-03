罰不怕？南投9個月酒駕808件 釀6死、200傷悲劇

南投縣警察局交通隊深入社區餐廳進行防範酒後開車等相關交通安全宣導。（記者謝介裕攝）

2022/10/03 07:17

〔記者謝介裕／南投報導〕入秋後天氣逐漸轉涼，許多民眾都有食補的習慣，但可千萬別觸犯酒駕法規，據南投縣警察局統計，今年1至9月30日止，民眾酒後駕車被取締件數共有808件，其中有553件被依公共危險罪嫌移送法辦，且有170件因而發生交通事故，造成6人死亡、受傷人數近200人，不容民眾輕忽，以免貪杯害人害己，得不償失！

南投縣警察局交通隊表示，現行法規酒後駕車只要吐氣所含酒精濃度達每公升0.15毫克以上，就會被開單告發，若達每公升0.25毫克以上，還會依公共危險罪嫌移送法辦，並處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金，如因酒駕致人重傷者，處1年以上、7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金，若致人於死者，處3年以上、10年以下有期徒刑，得併科200百萬元以下罰金。

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除此，今年3月31日起實施的酒駕新法，還規定10年內2次以上酒駕或拒測違規再犯者，就公布其姓名、照片及違規事實，南投縣有南投與埔里兩處監理站，迄今日止，分別公布了7名及9名合計16名的酒駕累犯。

警方說，儘管今年1至9月酒駕致死件數僅個位數，未像過去動輒10件以上，但酒後駕車被取締的總件數仍有808件，平均每月約90件，換言之，平均每天就有3人因酒駕而被抓，令人不禁感嘆，難道是罰不怕？

由於酒駕事故造成民眾傷亡、財產損失甚鉅，也嚴重威脅廣大用路人的生命安全，因此，警方也再度苦口婆心呼籲民眾飲酒後勿自行駕車，應多加利用縣內計程車業者提供代駕服務，相關聯絡資訊在縣府官網、警察局交通隊官網都可查詢，且飲酒場所業者若發現有賓客飲酒後仍要駕車，應主動勸阻並協助提供代駕相關服務，才可減少酒駕釀禍意外發生，進而為交通安全共盡一分心力。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

南投縣警察局交通隊進行交通安全宣導。（記者謝介裕攝）

南投縣警察局交通隊進行交通安全宣導。（記者謝介裕攝）

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