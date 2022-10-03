罰不怕？南投9個月酒駕808件 釀6死、200傷悲劇
〔記者謝介裕／南投報導〕入秋後天氣逐漸轉涼，許多民眾都有食補的習慣，但可千萬別觸犯酒駕法規，據南投縣警察局統計，今年1至9月30日止，民眾酒後駕車被取締件數共有808件，其中有553件被依公共危險罪嫌移送法辦，且有170件因而發生交通事故，造成6人死亡、受傷人數近200人，不容民眾輕忽，以免貪杯害人害己，得不償失！
南投縣警察局交通隊表示，現行法規酒後駕車只要吐氣所含酒精濃度達每公升0.15毫克以上，就會被開單告發，若達每公升0.25毫克以上，還會依公共危險罪嫌移送法辦，並處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金，如因酒駕致人重傷者，處1年以上、7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金，若致人於死者，處3年以上、10年以下有期徒刑，得併科200百萬元以下罰金。
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除此，今年3月31日起實施的酒駕新法，還規定10年內2次以上酒駕或拒測違規再犯者，就公布其姓名、照片及違規事實，南投縣有南投與埔里兩處監理站，迄今日止，分別公布了7名及9名合計16名的酒駕累犯。
警方說，儘管今年1至9月酒駕致死件數僅個位數，未像過去動輒10件以上，但酒後駕車被取締的總件數仍有808件，平均每月約90件，換言之，平均每天就有3人因酒駕而被抓，令人不禁感嘆，難道是罰不怕？
由於酒駕事故造成民眾傷亡、財產損失甚鉅，也嚴重威脅廣大用路人的生命安全，因此，警方也再度苦口婆心呼籲民眾飲酒後勿自行駕車，應多加利用縣內計程車業者提供代駕服務，相關聯絡資訊在縣府官網、警察局交通隊官網都可查詢，且飲酒場所業者若發現有賓客飲酒後仍要駕車，應主動勸阻並協助提供代駕相關服務，才可減少酒駕釀禍意外發生，進而為交通安全共盡一分心力。