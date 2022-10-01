7旬翁魂斷家前100公尺 酒駕男肇逃竟冷血回現場看「死了沒」

陳男酒駕開小貨車撞上劉翁，前擋風玻璃大面積龜裂，他卻辯稱不知道自己撞到人。（民眾提供）

2022/10/01 18:43

〔記者王捷／台南報導〕在夜市擺攤的陳姓男子今天凌晨1點多酒後開車，撞死走路回家的7旬劉翁，他竟把車藏起來，聯絡女員工來載他，二度回到案發現場，確認劉翁死了沒。警方在凌晨3點左右抓到陳男，酒測值0.16毫克，認為他二度回到現場惡行重大，向檢方建議聲請羈押，同時把陳男資料提供給台南市交通局。

60歲陳男昨晚到善化夜市擺攤，他聲稱收完攤後因為天氣熱，在車上喝了罐啤酒解渴。他開車行經安南區逆向行駛，撞上正要走路回家的劉翁。劉翁昨晚到朋友家泡茶聊天，近凌晨1點才離開，沒想到距離自己家只剩下100多公尺，竟被陳男的小貨車正面撞擊倒地，前擋風玻璃大片龜裂，保險桿也壞了一半。

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陳男下車看了一眼，又看了看車子狀況，開到附近的市場藏起來，打電話給女員工開車來載他。陳男上車後，還叫女員工開回案發現場，確認劉翁死了沒才回家。

警方獲報，趕緊請救護車載劉翁去醫院，但搶救後仍不幸不治。警方漏夜調閱監視器畫面，找上陳男的女員工，在案發3小時內抓到陳男。陳男酒測後否認肇逃，警方指著他的小貨車質問，「車子都撞成這樣還狡辯！」更出示監視器畫面指出，他曾經二度回到現場，冷血看著劉翁見死不救。

警方將陳男惡行陳報給檢方，建請聲請羈押；而女員工來接應，警方也以藏匿嫌犯移送。另外，陳男是肇事逃逸累犯，警方也將資訊函給交通局。

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