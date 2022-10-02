21歲男子酒後開車自撞釀3傷被法辦 2乘客未勸導一併開單

王男酒後開車載著2名友人，失控自撞交通號誌箱、台電變電箱而翻車。（圖讀者提供）

2022/10/02 08:54

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄21歲王姓男子酒後開車載著2名友人，今凌晨3時許，行經大順三路口時，失控自撞交通號誌箱、台電變電箱而翻車，造成王男等3人受傷，王男無照駕駛又酒駕，涉公共危險罪送辦，並依法開單、吊扣該車牌照2年，2名友人未勸導禁止王男酒駕，也一併開單告發。

今凌晨3時26分，苓雅警分局福德所獲報，建國一路、大順三路口發生交通事故。員警前往處理，王男（21歲，無駕照）酒後開車失控自撞路口交通號誌箱及台電變電箱。王男脖子、頭部擦挫傷，車內林姓男子（20歲）及張簡姓男子（20歲）手部擦傷，3人均未送醫。

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警方表示，現場路口交通號誌箱及台電變電箱遭波及，但設備均正常運作，已通知交通局號誌小組及台電人員到場維修。經調閱監視器畫面，初步研判肇因為王男酒駕失控自撞，詳細肇事責任仍待交通大隊事故分析鑑定。

警方表示，王男呼氣酒測值超標，詢後依公共危險罪移送偵辦。另查王男無照駕駛，依法處6000元至12000元罰鍰。酒駕則處3萬元至12萬元罰鍰，警方均開單告發，並吊扣該車牌照2年。另乘客林男、張簡男未勸導禁止王男酒後駕車，也處6000元至1萬5000元，警方一併開單告發。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

王男酒後開車載著2名友人，失控自撞交通號誌箱、台電變電箱而翻車。（圖讀者提供）

王男酒後開車載著2名友人，失控自撞交通號誌箱、台電變電箱而翻車。（圖讀者提供）

王男無照駕駛又酒駕，涉公共危險罪嫌移送偵辦。（圖讀者提供）

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