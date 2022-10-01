想把酒駕累犯抓去關5個月 法官打臉檢察官：有瑕疵

李姓男子被嘉義地檢認為是「一年犯三次」酒駕，而且一定要讓李男去服刑才能矯正他，但李男認為他已經參加戒癮治療，嘉檢卻不理他，向台南高分院提出抗告，法官認為李男抗告有理由。（記者王捷攝）

2022/10/01 20:31

〔記者王捷／台南報導〕李姓男子18年來3度酒駕，第3次酒駕判處3個月，嘉檢認為李男符合刑法41條規定的「難收矯正之效」要件，意思是說，除非服刑否則李男不會變好，李男因此向台南高分院提出抗告，表示已去相關醫療機構戒癮四次，但嘉檢還是駁回他的聲明異議，要他去服刑，台南高分院認為，檢方沒有考慮李男已接受戒癮這件事，裁量有些瑕疵，而且李男應是1年內2犯，並非3犯，檢察官認定上有些不合適，所以撤銷原裁定。

李姓男子第一次酒駕是在2004年，他獲得不起訴處分，但是在去年、今年間，短短數月又連犯兩次酒駕，不過嘉檢認為他是「1年內3犯」酒駕，他第2次酒駕時，也准許李男易科罰金，不過今年是他第3次再犯酒駕，酒測值高達1‧11毫克，可見他守法觀念薄弱，所以不准李男易科罰金、易服勞役，要讓他去服刑才能矯正他的行為，也有給李男陳述意見的機會，沒什麼問題。

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不過，李男聲明異議，表示他自主到醫療院所接受4次的戒癮治療，已經對酒駕有悔悟，嘉檢覺得這都是李男自己說的，駁回李男的聲明異議，所以李男到台南高分院提出抗告，認為檢察官裁量失當；法官認為，李男已自行接受戒除酒癮治療，卻還是要入監，檢方沒提出理由，只用李男「1年3犯酒駕」為由，也不曉得有沒有無考量李男已參加治療，就說其他處罰沒用，一定要李男去服刑。

而且，李男第一次酒駕是在2004四年，所以應該是1年內2犯酒駕，不是3犯，檢察官的認定有些不適合；李男在第3次犯案前，是不是也經過戒癮治療？有沒有證據顯示李男是真的有悔悟？還是只是敷衍？這些嘉檢都沒有說清楚，就說李男一定要服刑，因此法官覺得李男有理由抗告，撤銷了原來的裁定，請嘉檢想想有沒有適合的處罰方式。

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