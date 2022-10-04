貪杯再惹禍 打死親戚才關出來 酒駕又害死兒

高男在喪禮回程途中酒駕且搭載兩個兒子，結果車子失控翻覆。（記者蔡彰盛翻攝）

2022/10/04 05:30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕都是杯中物惹的禍！曾因酒後失控打死遠房親戚的新竹縣高姓男子，出獄後不久，又因參加親屬喪禮喝酒，在回程途中酒駕搭載兩名兒子，結果車子失控翻覆，造成次子死亡，新竹地院依酒駕致人於死罪，將高男判刑一年十月。

法官調查，四十五歲的高男去年十二月十七日晚間九點半，在新竹縣尖石鄉秀巒村泰崗部落親戚住處喝米酒後，搭載長子及次子，沿尖石鄉竹六十線泰崗部落往田埔部落方向前進，因酒後注意力、反應及操控車輛能力降低，在會車後不慎自行駛出車道，撞擊右側邊坡路樹，並翻覆在道路下方產業道路上，致二兒子頭部受傷，送醫不治。警方據報前往現場處理，高男酒測值高達一點一六毫克。

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法官發現，高男是在山區參加親屬喪禮後，難以利用大眾交通工具返回住處，才會酒後駕車上路，且因此事故痛失至親，犯後始終坦承犯行且深表悔意，最後依酒駕致人於死罪判刑一年十月。

法官指出，二○一四年五月，高男在尖石鄉一處空地與部落親友喝酒，期間遠親邱男前去，高男欲邀他喝酒，卻遭邱男拒絕，二人因而發生口角。高男徒手朝邱男臉部毆打，致邱男重心不穩、身體倒下，頭部因而撞擊水溝角，右耳上方流血，高男見邱男倒下後，又到車上拿鐮刀以刀背敲打邱男背部，再用腳踹頭部，致邱男腦幹出血而死，高男因傷害致死罪，被判刑七年四月。沒想到出獄後，又因酒駕失去一個兒子。

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