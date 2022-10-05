「惡龍」張錫銘出庭 警方「壓力山大」 秘密部署緊盯全程

「惡龍」張錫銘犯下多件擄人勒贖判無期徒刑，5年18度申請假釋遭拒，對法務部矯正署提出行政訴訟，5日張錫銘將到台南地院的13法庭言詞辯論。（資料照）

2022/10/05 00:46

〔記者王捷／台南報導〕「惡龍」張錫銘犯下多件擄人勒贖判無期徒刑，服刑17年，獲假釋資格後，5年18度申請假釋遭拒，對法務部矯正署提出行政訴訟，5日張錫銘將到台南地院的13法庭言詞辯論，雖張錫銘將走秘密通道入庭，但警方接獲情報，有許多人有意旁聽，加上地院曾有開完庭後就鬥毆的事件，讓警方「壓力山大」，因此與地院協調，將在法庭內外秘密部屬警力蒐證，但強調維護秩序仍以法警為主。

張錫銘今年7月提出行政訴訟，8月傳出他要到庭言詞辯論，除關心受刑人的團體及地方人士到場旁聽外，也傳有慕名者要去法庭，想一窺「惡龍」真面目，對於正常團體、張錫銘的委託人，分局保民組在事前已取得聯繫，確保秩序平穩，並且要求團體的成員如果遇到突發狀況，團體負責人要盡力約制。

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不過讓警方苦惱的是，張錫銘出庭的消息有許多人知道，除了檯面上的團體外，到底還有什麼人會來？是否會影響秩序？這讓警方感到壓力，因為台南地院在2020年就曾經發生開完庭就開打，打完還去包圍派出所的事件，所以經過分局內部會議，考量法庭秩序雖然是由法警負責維護，不過法警沒有警械，萬一遇到突發狀況恐怕難有嚇阻力，所以向地院表示，會秘密部屬警力在法庭內外。

警方指出，在法庭內部會有便衣人員，隨時觀察情況，有必要時將進行蒐證，而在法庭外部則安排幹部，隨時指揮線上警網組合快打部隊，呼籲民眾尊重司法機關的秩序，若有挑戰公權力行為，會依法究辦。

警方為了讓張錫銘出庭全程萬無一失，在法庭內外秘密部署警力，全程緊盯。（資料照，記者王捷攝）

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