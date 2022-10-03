獨家》張錫銘不服17度報假釋未獲准 提行政訴訟將親自出庭

不服假釋未獲准的審查結果，張錫銘提行政訴訟，將親自出庭說明。（資料照）

2022/10/03 19:36

〔記者吳俊鋒／台南報導〕涉及多起擄人勒贖重大刑案的槍擊要犯「小黑」張錫銘，無期徒刑定讞，被關在台南監獄服刑，17度申請假釋，都沒有通過，他不服審查結果，質疑未獲公平對待，提起行政訴訟，本月5日將親自出庭說明，各界矚目。

張錫銘之前是透過視訊向院檢表達訴求，週三獲准可親自出庭說明，將是他2012年返回老家為祖母奔喪後，暌違10年再度離開台南監獄。

請繼續往下閱讀...

又稱「惡龍」的張錫銘，於2007年3月起在台南監獄服刑，表現正常，沒有違規情事，平時被派到工場作業，相當配合，分數累積下，目前是一級收容人，他也成功戒菸。

張錫銘也透過友人施正彥，公開訴訟準備狀，認為自己被刻意放大檢視，導致假釋遲未獲准，且審查過程出現矛盾，與其他收容人有差別待遇，因此將出庭說清楚、講明白。

施正彥指出，張錫銘服刑期間，爭取收容人繳國民年金，知道有弱勢個案時，也都會交辦外面的親友，提供協助，低調行善。

施正彥轉述張錫銘的想法，若能出獄，會持續做公益，彌補之前所犯的過錯；將回到老家東山務農，推廣有機栽培，友善這片土地，為環境永續盡份心力。

對於張錫銘的質疑，獄方回應，根據新的規定，各監的假審會投票結果，仍要上報矯正署做最後確認，一切依法行政。

獄方指出，對任何收容人一視同仁，絕無差別待遇，張錫銘申請假釋時，都有給予協助，保障其權益。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法