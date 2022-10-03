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    首頁　>　社會

    張錫銘不服假釋審查訴願文曝光 嘆「為何復歸社會如此之難」

    張錫銘不服假釋審查結果，提起行政訴訟，本週三將親自出庭說明。（資料照）

    張錫銘不服假釋審查結果，提起行政訴訟，本週三將親自出庭說明。（資料照）

    2022/10/03 20:24

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕涉及多起擄人勒贖重大刑案的槍擊要犯張錫銘，落網後被判處無期徒刑定讞，目前已在台南監獄服刑15年，17度申請假釋，都未獲准，他質疑沒有受到公平對待，不服審查結果，提起行政訴訟，感嘆「為何復歸社會如此之難？」

    綽號「小黑」、又稱「惡龍」的張錫銘，之前都以視訊的方式陳述，本月5日獲准可親自出庭說明，今天透過友人施正彥初步公開訴訟準備狀的內容。

    張錫銘認為自己被刻意放大檢視，導致假釋遲未獲准，且前後審查結果出現矛盾，與其他收容人明顯有差別待遇，決定出庭說清楚、講明白。

    張錫銘在訴狀中，對比了台中、台南、澎湖等3處監獄的6名同刑度收容人，雖然都適用新法，卻在最多呈報6次後，陸續獲准假釋，但他卻遲未通過。

    張錫銘強調自己在獄中真的努力改過遷善，4年3度報考南監樹德進修學校國中部，都未錄取；後來他請家人寄入教科書自習，2019年元月通過國中學力鑑定考試，獲頒國文、數學、社會等科目及格證明書。

    張錫銘也細數從2015年到2020年之間，報考各監的蛋捲、烘焙、電腦、漆器、雕刻、印刷、手工皂、生命禮儀、太陽能維修…等技訓班，累計35次落榜，自己有心向上，卻不被看見。

    對於張錫銘的質疑，獄方回應，都依法行政，任何收容人一視同仁，包含技訓班的遴選，也按照相關規定辦理，絕無差別待遇。

    張錫銘不服假釋審查結果，提起行政訴訟，本週三將親自出庭說明。（記者吳俊鋒翻攝）

    張錫銘不服假釋審查結果，提起行政訴訟，本週三將親自出庭說明。（記者吳俊鋒翻攝）

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