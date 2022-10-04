阿兵哥留言反嗆「你家馬桶爆炸」挨告 法官駁回：不是每個軍人都有爆破專長

任職空軍某中隊的鄭男看不慣黃男酸言酸語，留言嗆「接下來是你家馬桶爆炸」，結果黃男自認心生畏懼，向鄭男提告恐嚇罪。示意圖。（資料照、法新社，本報合成）

2022/10/04 10:43

〔記者黃佳琳／高雄報導〕去年3月，旗津一艘剛完工的700噸級遠洋漁船下水試航，結果發生側傾事件嚇壞民眾，事件鬧上新聞版面後，黃姓男子在新聞連結留下酸文，任職空軍某中隊的鄭姓阿兵哥不爽，留言反嗆「接下來是你家馬桶爆炸」，黃提告恐嚇但檢方偵結不起訴，黃不死心另告民事求償10萬元，法官認為「不是每個軍人都有爆破專長」，駁回黃男之訴。

判決指出，去年3月27日下午3點半，黃男從新聞媒體的臉書粉專上，看到旗津新船下水側傾的新聞，黃在新聞連結下方留言「國軍失事都還沒公祭，就大港開唱音樂祭，大港開唱就大港翻船，又久旱為不祥之兆」等。

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鄭男看不慣黃男的酸言酸語，留言反嗆「接下來是你家馬桶爆炸」，結果黃男自認心生畏懼，向鄭男提告恐嚇罪，但檢方偵結後認為罪證不足處分不起訴；黃不死心，另提民事求償10萬元。

高雄簡易庭審理時，法官認為，旗津新船下水「左翻沉海」、大港翻船、「你家馬桶爆炸」，3者之間沒有牽連關係，最多僅能認定黃、鄭兩人因立場不同表達其情緒感受（如唱衰不看好）而已，且「不是每個軍人都有爆破專長」，認定黃男請求無理，判他敗訴，可上訴。

旗津一艘新造遠洋漁船下水不久後傾斜，引發網友在網路論戰。（記者洪定宏翻攝）

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