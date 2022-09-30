為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    買空賣空加詐騙 惡女騙錢還恐嚇簽本票

    黃女（中）涉嫌買空賣空，又恐嚇許姓被害人（左），遭警方帶回偵辦。（民眾提供）

    黃女（中）涉嫌買空賣空，又恐嚇許姓被害人（左），遭警方帶回偵辦。（民眾提供）

    2022/09/30 13:52

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕黃女詐騙許姓女子網路購物，卻未出貨，見許女單純容易上鉤，又佯稱可幫她買賣寵物倉鼠牟利，許付了訂金後，在臉書社群發現她疑是詐欺累犯，未料黃女不善罷干休出言恐嚇，黃、許相約談判，家人趕緊報警求助，黃女脅迫簽立本票，遭高雄市警方帶回偵辦。

    高雄市小港分局高松派出所28日接獲許姓女子家屬報案，稱其與人買賣糾紛，遭人恐嚇並約至小港區大平路上統一超商內，因恐遭傷害請求警方協助。所長朱家宏、巡佐楊培溪、警員楊瑞賢趕赴現場，發現許姓被害人及母親正與31歲黃姓女子談判，黃女氣勢凌人，被害人表情非常驚恐。警方於當場查獲許姓被害人遭黃女脅迫簽立的本票，將黃女帶回偵辦。

    警方調查，許姓被害人於臉書發現黃女張貼販售標籤機等商品訊息，許女下單付現後，遲遲未收到黃女商品。黃女向許女謊稱下單需要14個工作天才會到貨，且在等候過程中，黃女竟向許女誆稱有朋友有一批市價超過17萬元的倉鼠，想以12萬元賤售賣，鼓吹許女先行收購，她可以透過其人脈在社群平台幫其找到買家販售，黃女則只收取佣金等語。

    許女受到慫恿，支付訂金2萬元簽下買賣合約，後來她在臉書發現黃女有拿錢不出貨紀錄，拒絕支付後續金額，黃女恐嚇「要提告」、「不善罷甘休」脅迫簽署本票。警方訊後將黃女依恐嚇、詐欺罪嫌移請高雄地檢署偵辦。

    小港分局呼籲，社群平台買賣是現今民眾的消費習性，惟需多加小心求證並找有信譽的賣家購物。提醒民眾網路購物，若有任何疑問，可撥打165反詐騙專線或110報案專線求證，以免受騙被害。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    女大生逛街被搭訕填個資 半小時後接恐嚇電話、血腥照
    2021/08/19 10:57

    女大生逛街被搭訕填個資 半小時後接恐嚇電話、血腥照
    脫離組織得幫辦人頭帳戶 基警強力掃蕩逮黑幫堂主
    2020/08/22 00:08

    脫離組織得幫辦人頭帳戶 基警強力掃蕩逮黑幫堂主

    如何說出打動人心的故事？吳念真揭被背後秘辛
    紅茶冒充手機到處騙 他詐女友還威脅化為厲鬼
    2017/07/04 11:22

    紅茶冒充手機到處騙 他詐女友還威脅化為厲鬼
    遭控假投資詐百萬 鄉土劇演員反指對方有病
    2017/03/18 16:35

    遭控假投資詐百萬 鄉土劇演員反指對方有病

    夢時代超強週年慶 9/29盛大登場
    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播