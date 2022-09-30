買空賣空加詐騙 惡女騙錢還恐嚇簽本票

黃女（中）涉嫌買空賣空，又恐嚇許姓被害人（左），遭警方帶回偵辦。（民眾提供）

2022/09/30 13:52

〔記者洪臣宏／高雄報導〕黃女詐騙許姓女子網路購物，卻未出貨，見許女單純容易上鉤，又佯稱可幫她買賣寵物倉鼠牟利，許付了訂金後，在臉書社群發現她疑是詐欺累犯，未料黃女不善罷干休出言恐嚇，黃、許相約談判，家人趕緊報警求助，黃女脅迫簽立本票，遭高雄市警方帶回偵辦。

高雄市小港分局高松派出所28日接獲許姓女子家屬報案，稱其與人買賣糾紛，遭人恐嚇並約至小港區大平路上統一超商內，因恐遭傷害請求警方協助。所長朱家宏、巡佐楊培溪、警員楊瑞賢趕赴現場，發現許姓被害人及母親正與31歲黃姓女子談判，黃女氣勢凌人，被害人表情非常驚恐。警方於當場查獲許姓被害人遭黃女脅迫簽立的本票，將黃女帶回偵辦。

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警方調查，許姓被害人於臉書發現黃女張貼販售標籤機等商品訊息，許女下單付現後，遲遲未收到黃女商品。黃女向許女謊稱下單需要14個工作天才會到貨，且在等候過程中，黃女竟向許女誆稱有朋友有一批市價超過17萬元的倉鼠，想以12萬元賤售賣，鼓吹許女先行收購，她可以透過其人脈在社群平台幫其找到買家販售，黃女則只收取佣金等語。

許女受到慫恿，支付訂金2萬元簽下買賣合約，後來她在臉書發現黃女有拿錢不出貨紀錄，拒絕支付後續金額，黃女恐嚇「要提告」、「不善罷甘休」脅迫簽署本票。警方訊後將黃女依恐嚇、詐欺罪嫌移請高雄地檢署偵辦。

小港分局呼籲，社群平台買賣是現今民眾的消費習性，惟需多加小心求證並找有信譽的賣家購物。提醒民眾網路購物，若有任何疑問，可撥打165反詐騙專線或110報案專線求證，以免受騙被害。

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