恐嚇放炸彈 「唐澤貴洋」原來是離境中國籍研究生

來台讀研究所的中國籍張姓男研究生，涉嫌恐嚇要在總統府等單位放炸彈，遭檢方發布通緝。（刑事局提供）

2022/09/22 15:51

〔記者邱俊福／台北報導〕去年9月起，高鐵、台鐵、台中捷運、高雄捷運等大眾運輸公司，甚至總統府、行政院、監察院等公務機關，陸續有署名「唐澤貴洋」利用網路留言方式，恐嚇放置炸彈，多達28件，意圖造成大眾恐慌，刑事局電信偵查大隊經分析用語習慣、犯案手法後，鎖定已離境，但在台已修完研究所學分的中國籍張姓男研究生涉案，檢方也對他發布通緝。

警方調查，24歲張嫌，來台就讀中部一所大學資工系，109年畢業後，又到北市一所大學就讀相關研究所，去年7月修完一年級學分後返回中國，因疫情因素，透過線上上課方式，今年修完研究所學分，正向學校申請畢業證書中。

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在台期間，因追求另所大學的同鄉學妹被拒，由愛生恨，108年涉嫌盜用他人與學妹的學生電子信箱，寄信恐嚇學妹、學校老師，以及留言要在學妹就讀的大學裝炸彈，經台中市調處追查後，將張嫌送辦。詎料，去年11月底，台灣鐵路局接到炸彈恐嚇，揚言將在自台中北上的區間車上，放置塑膠炸彈，冒名為「我是台中市調查處處長」。

警方說，去年9月開始，陸續接獲冒名日本律師「唐澤貴洋」等身分恐嚇危安放置炸彈案件後，經追查發現犯嫌使用境外跳板主機上網散布相關恐嚇留言，企圖隱匿身分規避執法機關追緝，經過濾國內連線境外特定跳板主機紀錄，從中清查出歷次留言時段的國內用戶，再分析恐嚇留言文字發現多次出現「唐澤貴洋」、「本尊師」、「名偵探」等特殊用語，蒐尋曾犯下恐嚇危安案之前科慣犯。

經追查，這些恐嚇案有中國用語，如市話寫成「固話」等，加上分析張嫌網路用語與都以炸彈恫嚇的犯案手法，鎖定張嫌涉案，而冒名「台中市調處處長」的恐嚇案件，則也是類似手法與用語，加上當時張嫌為台中市調處將他送辦等因素，認定也是張嫌涉案，警方經依法移送檢方偵辦後，檢方在今年6月發布通緝。

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