台中2少女摔車掉「槍」案 連同車主共3人一併究辦

網傳置物箱內物品散落一地，其中赫見一把「槍」的照片。（擷自記者爆料網）

2022/10/03 11:12

〔記者許國楨／台中報導〕台中市兩名少女昨騎車雙載發生車禍，機車倒地後竟從置物箱掉出一把疑似槍枝的物品，因照片迅速網路流傳引發熱議，案經警方查證確認是玩具槍仍找來兩名少女，同時漏夜找到機車車主釐清，車主稱為了驅狗才在機車內放玩具槍，但警方今天仍將兩名少女及車主共3人依違反社秩法究辦。

這起事故發生在昨上午9點多，14歲蔡姓少女向25歲池姓男性友人借車後，無照騎車搭載15歲劉姓少女出門兜風，卻在行經東區旱溪街與十甲東路口時發生交通事故，兩名少女手腳擦挫傷，雖經送醫包紮後無大礙，但未成年騎車行徑因此東窗事發，警方獲報到場處理，當場開給一張無照駕駛的罰單。

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沒想到昨下午網路開始瘋傳一張照片，指該起車禍發生當下，倒地機車置物箱也因此掀開，導致裡面衣物、發票及太陽眼鏡等物品掉出散落一地，未料其中竟赫然出現一支疑似違禁品的物品，由於警方當下到場時並未發現，獲悉此事後不敢大意，立即深入追查，經查證確認，事故現場遺留的物品是類似真槍的玩具槍。

警方漏夜找來兩名少女同時通知池姓車主前來說明，原來事故發生當時，放在置物箱內玩具BB槍因碰撞掉出，後座乘客劉女發現後，為怕衍生不必要麻煩，先收起來以外套蓋住，待警方事故處理結束後，才將玩具BB槍放回機車置物箱內，池男則供稱，因先前騎車被狗追超不爽，才會在機車置物箱內放一把玩具槍準備驅狗等不時之需，但時日一久也忘了。

警方表示，全案雖是虛驚一場，但今天仍將兩名少女及池男共3人依違反社秩法究辦，按社會秩序維護法第65條第3款規定「無正當理由，攜帶類似真槍之玩具槍，而有危害安全之虞者，處3日以下拘留或18000元以下罰鍰」。

發生交通事故路口。（警方提供）

警方漏夜追查，證實是類似真槍的玩具槍。（警方提供）

警方漏夜追查，證實是類似真槍的玩具槍。（警方提供）

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